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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تنفذ قافلة مجانية بقرية إهوة وتقدم 3893 خدمة للمواطنين

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية إهوة التابعة لمركز بني سويف، يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف إيصال الخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف

حيث شهدت القافلة تقديم خدماتها من خلال 8 عيادات في 7 تخصصات طبية، شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، وطب الأسنان، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1335 مريضًا، وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 45 تحليل دم و149 تحليل طفيليات، فضلًا عن إجراء الفحوصات بالموجات فوق الصوتية لـ62 حالة.

كما شملت أعمال القافلة تحويل مريض واحد إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، إلى جانب إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ280 مواطنًا، بما يسهم في اكتشاف عوامل الخطورة والأمراض المزمنة والتعامل معها مبكرًا.

وفي الجانب التوعوي، نفذت القافلة ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف والتوعية بشأن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والتوعوية التي قدمتها القافلة للمواطنين 3893 خدمة.

وأشرف على تنفيذ القافلة فريق الإشراف على القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، و أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

بني سويف قافلة طبية صحة بني سويف

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