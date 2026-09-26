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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على مدار أسبوع.. تحرير 460 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية في بني سويف

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف،برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.  

وأسفرت الحملات،التي تمت خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر 2026 ،عن تحرير  466 محضرًا، تضمنت  262 مخالفة للمخابز البلدية، و 77 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب  39 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، 4 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 40 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و 28 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و16 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
 

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

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