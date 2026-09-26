صحة بني سويف تستعد للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

عقدت إدارة الطب الوقائي تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعة الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى اليوم السبت 26سبتمبر اجتماع موسع لمديري الوقائي بالإدارات الصحية، ومسئولي التطعيمات، والمراقبين الأوائل بالإدارات، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية.

وتناول الاجتماع التدريب على ميكنة الحملة، وآليات التعامل مع السيستم الإلكتروني الخاص بها، إلى جانب التدريب على إدخال كافة الخطط وبيانات الفرق المشاركة، وأسماء طلاب المدارس والحضانات، بما يضمن استكمال قواعد البيانات ورفع درجة الجاهزية لتنفيذ الحملة بالشكل المطلوب.

وشهد الاجتماع حضور الأستاذ محمود حمادة، مشرف الوزارة، حيث تم استعراض الإجراءات والتجهيزات اللازمة لضمان جاهزية فرق التطعيم وتحقيق المستهدف من الحملة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة فرق العمل وتعزيز الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الحملة، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال ودعم جهود وزارة الصحة والسكان في مجال الوقاية من الأمراض المعدية.