قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: النفط يخرج من هرمز و29 سفينة عبرت المضيق أمس
العراق يحاور واشنطن لاستثناء مطاراته من قيود الطيران الإيراني.. تفاصيل
مهندس وصراف وفني.. وظائف مترو الأنفاق 2026
كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وهي وش الخير عليا
تشييع جثمان أحمد الزند من مسجد المشير طنطاوي.. صور
فوز كبير.. بنات سلة الأهلي تحت 16 عامًا تكتسحن الزمالك في دوري المرتبط
بالدموع.. ابن أحمد الزند: والدي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده
وسط توتر بين موسكو وبرلين.. لافروف يلتقي نظيره الألماني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
طقس الأحد.. ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح وانخفاض الاثنين
الصحة: توطين صناعة الأجهزة الطبية يدعم زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع التصنيع المحلي
الإمارات تخصص 10 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية للحد من تفشي وباء «إيبولا»
مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ صدى البلد: وجود الوفد الإيراني في نيويورك وزيارة الرئيس الصيني قد يمهدان لاتفاق بين واشنطن وطهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تستعد للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

صحة بني سويف
صحة بني سويف

عقدت إدارة الطب الوقائي تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعة الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى اليوم السبت 26سبتمبر اجتماع موسع لمديري الوقائي بالإدارات الصحية، ومسئولي التطعيمات، والمراقبين الأوائل بالإدارات، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية.

وتناول الاجتماع التدريب على ميكنة الحملة، وآليات التعامل مع السيستم الإلكتروني الخاص بها، إلى جانب التدريب على إدخال كافة الخطط وبيانات الفرق المشاركة، وأسماء طلاب المدارس والحضانات، بما يضمن استكمال قواعد البيانات ورفع درجة الجاهزية لتنفيذ الحملة بالشكل المطلوب.

وشهد الاجتماع حضور الأستاذ محمود حمادة، مشرف الوزارة، حيث تم استعراض الإجراءات والتجهيزات اللازمة لضمان جاهزية فرق التطعيم وتحقيق المستهدف من الحملة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة فرق العمل وتعزيز الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الحملة، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال ودعم جهود وزارة الصحة والسكان في مجال الوقاية من الأمراض المعدية.

صحة بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأقصر تشارك بالاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بجامعة المنيا

رئيس جامعة الأقصر تشارك بالاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بجامعة المنيا

محافظ بورسعيد يستدعي طبيبَي جراحة وعظام للكشف الفوري على المصابين ويوجه باستكمال الرعاية الطبية

بعد انتشار استغاثتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .. محافظ بورسعيد يزور أسرة تعرضت لحادث سير

مستشفى الجامعة

بسبب أكلة بلح.. إصابة 13 شخصا باشتباه تسمم في المنوفية

بالصور

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

جيب جراند شيروكي 2028.. محرك Hurricane بقوة 420 حصانا في الطريق| صور

جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد