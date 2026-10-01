سفينة حربية فرنسية ترافق 10 سفن في باب المندب

قامت سفينة حربية فرنسية بمرافقة حوالي 10 سفن عبر باب المندب الأسبوع الماضي كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن البحري.

وأعلن المتحدث العسكري الفرنسي كزافييه ريفال اليوم الخميس أن سفينة حربية فرنسية، تشارك في مهمة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، قامت بمرافقة حوالي 10 سفن عبر مضيق باب المندب خلال الأسبوع الماضي.



وأوضح ريفال، وفقا لقناة العربية السعودية، أن هذه العملية جزء من الجهود المبذولة لحماية الملاحة البحرية وتعزيز الأمن في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.

الاتحاد الأوروبي يطالب بمزيد من السفن الحربية



طالب الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بإرسال المزيد من السفن الحربية إلى البحر الأحمر، حيث تنتظر السفن التجارية مرافقة بحرية وسط تجدد هجمات الحوثيين.



وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه لا يوجد عدد كافٍ من الفرقاطات لتلبية طلبات السفن التجارية التي تسعى للحصول على مرافقة في إطار عملية أسبيدس.

بدأت عملية أسبيدس في فبراير 2024 لحماية السفن التجارية من الهجمات في البحر الأحمر والخليج العربي وشمال غرب المحيط الهندي. وتشارك سفن من دول الاتحاد الأوروبي في المهمة بالتناوب.

تضم المهمة الآن حوالي ست سفن حربية، وهذا أقل من التقييم الأولي الذي كان يتطلب عشر سفن على الأقل.

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج فقط إلى المزيد من السفن، بل يحتاج إلى سفن ذات قدرات مناسبة.