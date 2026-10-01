مات غريق.. تفاصيل مشاجرة بسبب خلافات مالية بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص وزوجته من تعدى بعض الأشخاص على نجلهما بالضرب وإلقائه بأحد المصارف المائية مما أدى لوفاته بالدقهلية مطالبين الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة نبروه بالدقهلية بوجود غريق بمياه إحدى الترع الكائنة بدائرة المركز، وعلى الفور قامت قوات الإنقاذ النهرى بإنتشال الجثمان، وأسفرت التحريات عن حدوث مشاجرة بين طرف أول : (نجل الشاكيين ، 3 عاطلين من أصدقائه "لهم معلومات جنائية") ، وطرف ثان: (عاطل "مصاب بجرح قطعى" ، مزارعين) قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم محدثين إصاباتهم.





أمكن ضبط باقى الطرفين وبمواجهتهم إعترفوا بتعديهم بالضرب على بعضهما لخلافات مالية بين نجل الشاكيين وأحد أفراد الطرف الثانى وتدخل الأهالى للفصل بينهم ، وعقب مغادرة الطرف الأول مستقلين مركبة "تروسيكل" قام الطرف الثانى بملاحقتهم فقام الأول بالقفز بالمصرف المُشار إليه هرباً منهم من تلقاء نفسه وتوفى غرقاً وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما سبق.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









