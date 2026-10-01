روسيا تطرد دبلوماسيين مجريين ردا على إجراء مماثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن روسيا ستطرد عدداً غير محدد من الدبلوماسيين المجريين في خطوة انتقامية، بعد أن طردت بودابست الشهر الماضي 10 دبلوماسيين روس.

موسكو: غادروا خلال أسبوعين

وفقا لوكالة رويترز، قالت الخارجية الروسية في بيان: "كإجراء متبادل، يجب على مجموعة من الموظفين من السفارة المجرية في موسكو والقنصليات العامة المجرية في سانت بطرسبرغ وكازان مغادرة أراضي الاتحاد الروسي في غضون أسبوعين".

بودابست: غير مهتمين بتصعيد التوتر الدبلوماسي

وأكدت وزارة الخارجية المجرية في بيان أنها تقر بقرار روسيا، مضيفة: "المجر ليست مهتمة بتصعيد التوتر الدبلوماسي".

نهاية عهد أوربان الموالي لموسكو

وكانت المجر اتهمت الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بالتصرف بطرق لا تتناسب مع مناصبهم، وهي عبارة تستخدم غالباً كرمز للتجسس.

وجاءت خطوة الطرد المجرية إشارة واضحة إلى انتهاء عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان الموالي لروسيا.

وحافظ أوربان الذي فقد السلطة في أبريل بعد 16 عاماً في منصبه على علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، واستمر في شراء النفط والغاز الروسي رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

الحكومة الجديدة: تحالفنا مع الاتحاد الأوروبي والناتو

وصرح رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار وحكومته المنتمية ليمين الوسط مراراً بأن التحالفات الرئيسية للمجر هي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأن الحكومة تهدف إلى إعادة بناء الثقة التي تآكلت في ظل حكم أوربان.