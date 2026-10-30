101رحلة دولية تصل مطار الغردقة اليوم.. آلاف السائحين يتوافدون على البحر الأحمر

تتواصل حركة الوصول السياحي إلى مدينة الغردقة، مع استقبال مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 101 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية وعالمية، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، لقضاء عطلاتهم في الفنادق والمنتجعات السياحية المطلة على البحر الأحمر.

رحلات من أسواق سياحية متنوعة

وتشير جداول التشغيل إلى تنوع حركة الطيران الوافدة إلى المطار، مع وصول رحلات تحمل مجموعات سياحية تستهدف الاستمتاع بالشواطئ والأنشطة الترفيهية والبحرية التي تتميز بها الغردقة، إحدى أبرز الوجهات السياحية المصرية على ساحل البحر الأحمر.

الغردقة تواصل جذب السائحين

ويأتي توافد الرحلات الدولية في ظل استمرار النشاط السياحي بالمدينة، التي تتمتع بمقومات طبيعية ومناخية تجعلها وجهة مفضلة للسائحين، إلى جانب تنوع المنتجعات والفنادق والأنشطة السياحية التي تناسب مختلف الفئات.

وتعزز حركة الوصول اليومية مكانة الغردقة على خريطة السياحة الدولية، مع استمرار تدفق الوفود الأجنبية للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.