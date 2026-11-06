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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 شخصا بينهم متضامنون وصحفيان أجنبيان في كفر نعمة غرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 17 شخصاً، بينهم 12 متضامناً أجنبياً وصحفيان أجنبيان وثلاثة فلسطينيين، خلال مشاركتهم في قطف ثمار الزيتون في قرية كفر نعمة، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب والصحفيين في منطقة السلم قرب جبل الريسان في القرية، أثناء مساعدتهم المزارعين في قطف ثمار الزيتون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتدت عليهم واعتقلت عدداً منهم.

من جانبها، قالت حملة "فزعة" - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن المعتقلين الفلسطينيين الثلاثة هم منسقة الحملة في رام الله هالة أبو غربية، والمزارعان يعقوب عطاية ومحمد عطاية، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا على المزارعين قبل اعتقالهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى معسكر عسكري قريب من المنطقة، مؤكدة أن المتضامنين الدوليين كانوا يشاركون في مساندة المزارعين ومساعدتهم في الوصول إلى أراضيهم وحمايتهم من اعتداءات المستعمرين خلال موسم قطف الزيتون.

وأشارت الحملة إلى أن استهداف المتضامنين الدوليين المشاركين في الأنشطة التضامنية والزراعية بالضفة الغربية يتكرر، لافتة إلى اعتقال عدد منهم في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل في 22 أكتوبر الماضي، قبل ترحيلهم خارج البلاد.

وأكدت استمرار أنشطتها التضامنية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بمشاركة متطوعين فلسطينيين ودوليين، لمساندة المزارعين وتعزيز صمودهم في أراضيهم خلال موسم قطف الزيتون.

وفي السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مواطنين مقدسيين، على هدم منزليهما ذاتيا، في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المقدسيين مرعي جميل عبد الله جعابيص، ومحمد عزيز جميل جعابيص، هدما منزليهما ذاتيا، في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر.

وأضافت أن مساحة كل منزل تبلغ نحو 50 مترا مربعا، وتم بنائهما عام 2020، ويعيش فيهما (18) فردا من العائلتين، وقد سبق أن دفعا مبلغ 25 ألف شيقل في محاولة لمنع الهدم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين حملة فزعة

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