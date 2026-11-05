نائب: بدء تنفيذ محطة الصرف الصحي بأرض الحوفي بعد أكثر من 30 عامًا من معاناة الأهالي

أعلنت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، بدء العمل في إنشاء محطة الصرف الصحي بمنطقة أرض الحوفي، وذلك بعد سنوات طويلة من المطالبات والجهود المتواصلة لتوفير الخدمة لأهالي المنطقة، الذين عانوا من غيابها لأكثر من 30 عامًا.

وأكدت النائبة أن بدء تنفيذ المشروع يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الأهالي وتحقيق حلم طال انتظاره، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة جهد كبير ومتابعة مستمرة وتحركات جادة ومطالبات متواصلة من أجل توفير أحد أهم المرافق الأساسية للمواطنين.

وقالت الكاتب: «أوفينا اليوم بما كُلفنا به وبما وعدنا، واليوم نسجل خطوة جديدة على طريق العمل من أجل أهلنا، بعد مجهود عظيم بذلناه على مدار الأعوام السابقة، حتى أصبح حلم أهالينا في أرض الحوفي بتوفير خدمة الصرف الصحي واقعًا نعمل على تحقيقه».

وأضافت أن حق المواطن في حياة كريمة والحصول على الخدمات الأساسية لا يجوز أن يظل مؤجلًا لعقود، مؤكدة أنها لا تسعى إلى تقديم شعارات أو وعود، وإنما تعمل من أجل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وشددت عضو مجلس النواب على استمرار متابعة المشروع خلال مراحله المقبلة، حتى الانتهاء من التنفيذ ووصول الخدمة إلى مستحقيها على أرض الواقع، مؤكدة أن خدمة المواطنين شرف، وتحمل المسئولية عهد، وأن حقوق الأهالي ستظل في مقدمة أولوياتها.

واختتمت بالتأكيد على أن العمل مستمر من أجل توفير حياة كريمة تليق بأهالي المنطقة، وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على الخدمات والمرافق الأساسية.