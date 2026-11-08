الهلال الأحمر: تقديم الدعم المادي والنفسي لمصابي حادث قطاري العياط وأسر الضحايا

أكدت الدكتورة آمال إمام، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، تواجد فرق الهلال الأحمر في موقع حادث قطاري العياط، إلى جانب المستشفيات التي يتلقى فيها المصابون الرعاية الطبية، لتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والإنسانية.

وقالت إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، إن فرق الهلال الأحمر تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والمعنوي للمصابين وأسر الضحايا، فضلًا عن توفير الاحتياجات العاجلة لهم، بالتنسيق مع فرق التضامن الاجتماعي.

وأضافت أن استجابة الهلال الأحمر للأزمات تتضمن التدخل العاجل في مواقع الحوادث، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وذويهم، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية وفقًا لظروف كل حالة واحتياجاتها.

وأشارت الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري إلى وجود فرق تابعة للجمعية في المستشفيات لتقديم المساندة اللازمة للمصابين، مؤكدة استمرار تقديم أوجه الدعم المختلفة، وموجهة خالص الدعوات بالشفاء للمصابين والرحمة للضحايا.