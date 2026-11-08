سلامة الغذاء بالإسماعيلية: تنفيذ 12 حملة بالأسواق والمرور على 71 منشأة غذائية

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال الفترة من ٢٨ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، أن الفرع قام بتنفيذ ١٢ حملة على السوق المحلي والمرور على ٧١ منشأة غذائية بمراكز ومدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية مع التركيز على المنشآت عالية الخطورة، كما تم القيام ب ٣ مأموريات مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديرية التموين، إدارة البيئة، بالمرور على بعض المنشأت الغذائية.

وأسفرت الحملة عن، إعدام لـ ٨٠ كيلو جرام من المواد الغذائية التي تظهر عليها علامات فساد ومنتهية الصلاحية، كما توصية بالغلق لمنشأة لوجود خطر داهم بها.

كما قام فرع الهيئة بعدة مأموريات للمرور على المطابخ المركزية الخاصة بالجامعات ودور الرعاية، والقيام بـ ٢٤ مأمورية للرقابة على الصادرات وتم فحص عدد ٩٢ رسالة صادر بكمية ١٩٣٧.٠٣١ طن والقيام بعدد ١٠ مأموريات للرقابة على المصانع وتم فحص عدد ٤ شكاوى غذائية، كما تم القيام بمأموريتين للرقابة على المنشأت التخزينية، ومأموريتين للرقابة على المكملات الغذائية، ومأموريتين للرقابة على المحطات.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الإسماعيلية مواصلة جولاتها التفتيشية على مدار الساعة لردع أي تجاوزات وتعقب الأغذية غير الصالحة من مصدرها وحتى وصولها للمستهلك، مشددة على عدم التهاون مع أي منشأة تهدد صحة المواطنين.