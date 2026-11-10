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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة أسوان الأزهرية.. فوز فتيات الشماخية والنزل ببطولة كرة اليد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

حققت فتيات معهدي الشماخية والنزل الفوز بالمركز الأول في بطولة كرة اليد للفتيات، التي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بمنطقة أسوان الأزهرية بالصالة المغطاة للقوات المسلحة، وذلك تحت رعاية سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب، بمشاركة ١٢ معهداً أزهرياً، بواقع ٦ معاهد للمرحلة الإعدادية و٦ معاهد للمرحلة الثانوية.

جاء ذلك في أجواء رياضية اتسمت بالحماس والمنافسة، فيما جاءت نتائج البطولة على النحو التالي:

- المرحلة الإعدادية: فوز معهد فتيات الشماخية بالمركز الأول، بقيادة منى فتحي، فيما حصل معهد فتيات أحمد عبد الباسط على المركز الثاني، بقيادة منى فتحي وحنان عرفة.

نتائج البطولة

- المرحلة الثانوية: فوز معهد فتيات النزل بالمركز الأول، بقيادة ياسمين هاشم، فيما حصل معهد فتيات أحمد عبد الباسط على المركز الثاني، بقيادة حنان عرفة.

وقدم مدير إدارة رعاية الطلاب، الشكر والتقدير لـ رانيا عمر مسئول مسابقات الفتيات بالمنطقة ونسرين حسن موجه التربية الرياضية، على الجهد المبذول فى تنظيم وإدارة المسابقة.

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