شكر وتقدير من سائح صينى لأحد أفراد هيئة الإسعاف بأسوان

المعدن الأصيل ، والنماذج المشرفة نجدها فى أبناء أسوان ، الذين ينقلون صورة حضارية عن مصرنا الحبيبة إلى العالم أجمع .

وفى هذا الصدد ، قدم السائح الصينى جوليان شين من مدينة شاوكسينج الصينية شكره لأحد أفراد هيئة الإسعاف المصرية فى تقديم الرعاية والمساندة الإنسانية له ، عندما تعرضت السيارة التى كان يستقلها لحادث سير بسبب إنفجار أحد إطاراتها خلال رحلته السياحية من أسوان إلى أبو سمبل.

وقال السائح الصين بأإن الحادث وقع أثناء توجهه إلى أبو سمبل ، بعدما إنفجر إطار السيارة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وخروجها عن الطريق ، ولذا فإنه يدين بالفضل لهيئة الإسعاف المصرية ، وخاصة المسعف أحمد هادي، الذي حرص على مساعدته في الوصول إلى المستشفى، ولم يغادره طوال رحلة تلقي الرعاية الطبية، حيث رافقه خلال إجراء الفحوصات والأشعة السينية والمقطعية والموجات فوق الصوتية.

مسعف مصرى

وأشار إلى أن المسعف المصري لعب دورًا مهمًا فى تسهيل التواصل بينه وبين الأطقم الطبية، ومساعدته على تجاوز حاجز اللغة، فضلاً عن متابعة حالته والتأكد من حصوله على الرعاية اللازمة، حتى اطمئن الأطباء إلى عدم وجود إصابات خطيرة تستدعي استمرار احتجازه بالمستشفى، وغادره بسلام.

ووجه جوليان شين رسالة تقدير إلى المسعف وهيئة الإسعاف المصرية، لحسن التعامل والاحترافية في تقديم المساعدة والذى حول التجربة الصعبة ذكرى إنسانية مؤثرة، معرباً عن امتنانه لنجاته وخروجه من المستشفى بسلام، ولكل من وقفوا بجانبه وقدموا له الدعم خلال تلك اللحظات.