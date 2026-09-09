برلماني: معرض العلمين الدولي للطيران رسالة ثقة دولية في قدرات مصر

أكد النائب محمد سمير مكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن الافتتاح المشرف للنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية قبرص، يعكس حجم التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، ويؤكد نجاحها في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الدولية التي تحظى باهتمام عالمي.

وأضاف مكي، أن المعرض يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا الحديثة، كما يعكس ما تمتلكه مصر من إمكانات وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعات المستقبل، خاصة في ظل مشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن اختيار مدينة العلمين الجديدة يعكس ما وصلت إليه مدن الجيل الرابع في مصر من جاهزية وقدرة على استضافة الأحداث العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أن العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا متكاملًا للمدينة العصرية التي تجمع بين التخطيط العمراني الحديث، والبنية التحتية المتطورة، وجودة الحياة، بما يجعلها واجهة حضارية واقتصادية تعبر عن الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية التي غيرت مفهوم المدن الساحلية، حيث لم تعد مجرد مدينة موسمية، بل أصبحت مدينة سكنية متكاملة تستوعب المواطنين وتوفر مقومات الحياة المستدامة من خدمات ومرافق وفرص استثمارية، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ رؤية تعتمد على إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب السكان والاستثمارات والفعاليات الدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استضافة حدث بحجم معرض الطيران والفضاء في مدينة من مدن الجيل الرابع يبعث برسالة مهمة للعالم حول قدرة مصر على الجمع بين التنمية العمرانية والتقدم التكنولوجي، ويؤكد أن المدن الجديدة أصبحت أحد أدوات الدولة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياحية والاستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.