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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الفضالي: تنظيم الشبان العالمية لبطولة الجمهورية تأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي لتمكين الشباب.. صور

بطولة الجمهورية للكرة الخماسية لجمعيات وهيئات الشبان العالمية
بطولة الجمهورية للكرة الخماسية لجمعيات وهيئات الشبان العالمية
معتز الخصوصي

أعلنت هيئة الشبان العالمية، برئاسة السفير أحمد الفضالي، تنظيم بطولة الجمهورية للكرة الخماسية لجمعيات وهيئات الشبان العالمية ، بمشاركة فرق ممثلة لفروع الهيئة في جميع المحافظات، وذلك استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية بشأن دعم وتمكين الشباب وتوفير منصات تجمعهم.

وتقام فعاليات البطولة على ملاعب المدينة الرياضية بمحافظة الإسكندرية، حيث أقيم حفل الافتتاح واستهل الفعاليات بالسلام الوطني وشهد طابور العرض استعراض  للفرق الرياضية بمشاركة نحو 500 لاعب، يمثلون الجمعيات والهيئات والأندية المشاركة في البطولة.

وتأتي البطولة تحت عنوان «منصة وطنية  للشباب»، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية، وخلق مساحات تجمع الشباب وتدعم مشاركتهم في الأنشطة المختلفة ، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والرياضية ، وفي مقدمتهم اللواء طارق المهدي وزير الإعلام ومحافظ الإسكندرية الأسبق و الدكتور فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية بالجمهورية والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق ولفيف من لاعبي كرة القدم السابقين والرياضيين وفي مقدمتها اللاعب ربيع ياسين.

وأكد السفير أحمد الفضالي، رئيس هيئةً الشبان العالمية و رئيس حزب السلام الديمقراطي و رئيس تيار الاستقلال ، أن تنظيم البطولة يأتي في إطار حرص الهيئةً على دعم المبادرات الرئاسية التي تستهدف تمكين الشباب، مشيرًا إلى أن الرياضة تمثل إحدى أهم الأدوات لبناء شخصية الشباب وتعزيز روح الانتماء والمنافسة الإيجابية.

وأضاف الفضالي، أن البطولة تمثل فرصة حقيقية لاصطفاف شباب الجمعيات والهيئات من مختلف المحافظات في إطار رياضي وشبابي واحد، مؤكدًا أن الجمعية وهيئاتها حريصة على استمرار تنظيم الفعاليات التي تتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة كابتن محمد  حميدة والمقرر كابتن عبد الرشيد محمد علي و أمانة المحاسب جمعة الجعفري رئيس الهيئة بالغردقة.

هيئة الشبان العالمية جمعيات وهيئات الشبان العالمية بطولة الجمهورية للكرة الخماسية لجمعيات وهيئات الشبان العالمية تمكين الشباب السفير أحمد الفضالي

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