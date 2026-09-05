الفضالي: ترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة من الجماعات الإرهابية لإحداث نوع من البلبلة لدى الشعب

استنكر السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، ما تروج له قنوات الإخوان المشبوهة من أخبار ومعلومات مغلوطة بشأن وقوع حادث سير وهمي على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وطالب الفضالي في بيان له وسائل الإعلام والمواطن بتحري الدقة بشأن ما ينشر من أخبار ، خاصة واننا نريد الحقائق ولانريد الشائعات التي تتعمد الجماعات الإرهابية وأعداء مصر الترويج لها لإحداث بلبلة داخل الشارع المصري ، لكن نحن في أشد الحاجة إلى معرفة الواقع والحقائق دائما ولكن دون تزييف ودون سوء نية بتلفيق أحداث وهمية.

وقال رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال : ولاشك أن مصر مثل أي دولة في العالم بها حوادث سير وحوادث طرق كثيرة تقع ، مؤكدا أن الهدف من ترويج مثل هذه الشائعات هو إحداث نوع من البلبلة وحالة من الغضب لدى المواطن ، لأن مثل هذه الحوادث تصيب أهلنا ، وحينما يتعمد المنتمين لهذه الجماعات الإرهابية أو أعداء مصر خلق وقائع وهمية لإثارة الشارع ، فعلينا الحذر والتدقيق في الأخبار لأن أعداء الوطن تثير القلاقل وتبرز أخبار وهمية ، ولذلك فعلينا التحقق من الأخبار ومدى واقعيتها.

واختتم : ظهور مثل هذه الشائعات هو دأب الجماعة الإرهابية ، خاصة وأنه لوحظ أن الجماعات الإرهابية على أصعدة آخرى كثيرة خارجيا تحاول الإساءة إلى وجه مصر وللشعب المصري .