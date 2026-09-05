نائب:قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات..والترويج لحادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع

استنكر النائب الدكتور إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ، ما تروج له قنوات الإخوان المشبوهة من أخبار ومعلومات مغلوطة بشأن وقوع حادث سير وهمي على طريق الإسكندرية الصحراوي، بهدف إثارة حالة من الفزع والقلق بين المواطنين.

وأكد النائب إبراهيم عيسى أن هذه الممارسات تكشف إصرار تلك القنوات على استخدام الشائعات والأخبار المفبركة كأداة لمحاولة زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة داخل المجتمع، مشددًا على أن نشر الأكاذيب وتضخيم الأحداث لا يمت للعمل الإعلامي المهني بأي صلة.

وأوضح أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا مجتمعيًا وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر المنصات والحسابات غير الموثوقة، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في التحقق من صحة الأخبار والمعلومات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها في مواجهة محاولات تزييف الوعي ونشر الأخبار الكاذبة، مؤكدًا أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول أمام حملات التضليل والشائعات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وشدد النائب إبراهيم عيسى على أن مصر ستظل أقوى من حملات التشويه والتضليل، وأن محاولات بث الفزع بين المواطنين لن تنجح في النيل من استقرار الدولة أو وعي الشعب المصري.