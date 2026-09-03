حسام الغمري: الشائعات الإخوانية «آلة ضخمة» تستهدف المواطن المصري

أكد حسام الغمري، الباحث السياسي، أن جماعة الإخوان تعتمد على منظومة إعلامية وصفها بأنها «آلة ضخمة» جرى إعدادها على مدار سنوات بهدف التأثير على المواطن المصري واستهداف الدولة المصرية عبر محتوى مضلل ونشر الشائعات.

وقال الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الجماعة تستخدم، مجموعة من البرامج والأدوات التي ترتبط بأجهزة استخبارات معادية لمصر، بهدف نشر روايات وشائعات تستهدف الرأي العام.

الشركة الأجنبية لقناة السويس

وتابع أن هناك تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية خلال أغسطس الماضي، تناول الحديث عن قناة السويس وعلاقتها التاريخية بتأسيس جماعة الإخوان، مؤكدا أن التقرير قال أن الشركة الأجنبية لقناة السويس قدمت دعمًا ماليًا لحسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، خلال فترة عمله مدرسًا للخط والمبلغ بلغ 500 جنيه في ذلك الوقت.