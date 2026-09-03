حسام الغمري: مصر أصبحت مركزًا للثقة الإقليمية ومشروعاتها الجديدة تعزز فرص الاستثمار

أكد حسام الغمري، الباحث السياسي، أن مصر باتت تمتلك حضورًا مؤثرًا في عدد من أبرز الأزمات التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى دورها في التعامل مع ملفات ليبيا والسودان وقطاع غزة، وهو ما عزز مكانتها كطرف موثوق وقادر على المساهمة في احتواء الصراعات الإقليمية.

وقال الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن تنامي الدور المصري إقليميًا صاحبه تصاعد في حملات الشائعات والادعاءات التي تستهدف الدولة المصرية، مؤكدا أن جماعة الإخوان ووسائل الإعلام المحسوبة عليها، ومن بينها الإعلامي محمد ناصر، تعتمد في خطابها على ما وصفه بالطرح الدرامي والممنهج.

وأشاد الغمري بالتوسع الكبير في المشروعات العمرانية والاستثمارية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مشروعات العلمين الجديدة والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة تمثل نماذج لتحويل مناطق كانت تعتمد على مساحات شاسعة من الأراضي إلى أصول اقتصادية ذات قيمة.

الاستفادة من مواردها ومقوماتها

وأشار إلى أن هذه المشروعات أسهمت في إضافة أصول جديدة إلى الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تنميتها وطرحها أمام المستثمرين يمكن أن يدعما فرص الاستثمار ويعززا قدرة الدولة على الاستفادة من مواردها ومقوماتها.