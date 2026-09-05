برلماني : قنوات الإخوان تواصل نشر الأكاذيب لإثارة الفزع بين المواطنين

ندد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بما تروج له القنوات التابعة لجماعة الإخوان من أكاذيب و شائعات بشأن وقوع حادث سير وهمي على طريق الإسكندرية الصحراوي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله يستهدف إثارة الفزع والقلق بين المواطنين وزعزعة الاستقرار.

وأوضح الغنيمي أن هذه القنوات دأبت على بث الشائعات والأخبار المفبركة، مستغلة منصات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات غير صحيحة، بهدف التشويش على الرأي العام وإحداث حالة من البلبلة داخل المجتمع.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر أو تداولها قبل التأكد من صحتها من الجهات الرسمية، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي والتعامل المسؤول مع المعلومات يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل والشائعات.

وأكد الغنيمي أن محاولات بث الأكاذيب لن تنجح في النيل من وعي المصريين، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم منح مروجي الشائعات فرصة لتحقيق أهدافهم في نشر الخوف والقلق بين المواطنين.