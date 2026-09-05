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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

احتفالية فنية كبرى فى مستهل موسم الأوبرا الجديد

احتفالية الأوبرا
احتفالية الأوبرا
محمد سعيد

احتفالية فنية كبرى تأتى فى مستهل الموسم الفنى الجديد 2026 - 2027 لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل وتحمل عنوان ليلة عظيمة ويقدمها أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، بمصاحبة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل، وبمشاركة فرقة أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى جولى فيظى مع كورال أوبرا القاهرة بإشراف باسكال روزيه ومن إخراج مهدى السيد وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 9 سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مزيجاً من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى تتنوع بين مشاهد الباليه ومختارات من موسيقى وأغانى الأوبرات الشهيرة منها أوبرات زواج فيجارو - الناى السحرى لـ موتسارت، كافاليريا روستيكانا لـ بياترو ماسكانى، صلاة الغروب فى صقلية - التروفاتورى لـ فيردى، توسكا - توراندوت لـ بوتشينى، كارمينا بورانا لـ كارل أورف وباليهى بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى، كارمن لـ جورج بيزيه وتابلوه راقص من أوبرا الأمير إيجور لـ أليكسندر بورودين . 

موسم الأوبرا الجديد 

يشارك فى الحفل المغنيين رضا الوكيل، جولى فيظى، إيمان مصطفى، جيهان فايد، إنجى محسن، إبراهيم ناجى، أسامة على، سلمى الجبالى، إلهامى أمين، نوريستا الميرغنى، ملك الشافعى، عزت غانم، عمرو مدحت، داليا فاروق، عماد عادل، مصطفى مدحت.

يشار إلى أن الموسم الجديد لدار الأوبرا المصرية يضم العديد من العروض الثرية والمتنوعة، التي تجمع بين أشكال الإبداع العالمى والثراثى العربى سعياً إلى تقديم بانوراما فنية شاملة لتأكيد دورها الثقافى والتنويرى وتعزيز الحراك الفنى فى المجتمع. 

الأوبرا موسم الأوبرا موسم الأوبرا الجديد

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