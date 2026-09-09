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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معاها حشيش.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها لمخدر الحشيش بقصد التعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية صانعة محتوى فيديوهات خادشة

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