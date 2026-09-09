ضايقه بشعاع الليزر.. إحالة المتهم بقتل شاب طعنا وحرقا ببولاق الدكرور للمفتي

أحالت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، وبإجماع الآراء أوراق المتهم بقتل شاب حرقا وطعنا بمنطقة بولاق الدكرور إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في 23 فبراير 2026، بمنطقة زنين في بولاق الدكرور بالجيزة بعدما بيت النية وعقد العزم على قتل جاره، إثر مشاجرات وخلافات سابقة بينهما، إذ أضمر في نفسه نية إزهاق روح المجني عليه، وانتظر حتى سنحت له الفرصة لتنفيذ مخططه والانتقام منه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد سلاحًا أبيض "كزلك" ومادة قابلة للاشتعال "جازولين"، وظل يراقب المجني عليه لمدة تقارب ساعة، وما إن تقابلا حتى سكب عليه مادة الجازولين وأضرم النيران بجسده، ثم لاحقه بطعنات قاتلة في منطقة البطن، قاصدًا إزهاق روحه.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال صديق المجني عليه، الذي أكد وجود خلافات سابقة بين الضحية والمتهم وأضاف أنه في يوم الواقعة، وأثناء وجوده رفقة نجل المتهم، فوجئ بوقوف المتهم أمام المجني عليه داخل الشارع، وسكبه مادة الجازولين التي كانت بحوزته وأشعل النيران بجسده.

وأضاف الشاهد أنه عندما حاول المجني عليه الاستغاثة، عاجله المتهم بعدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، حتى سقط أرضًا، مؤكدًا أن المتهم كان يقصد من ذلك قتله.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، حتى عقد العزم على قتله، مؤكدًا أن تجدد الخلافات بينهما دفعه إلى تنفيذ الجريمة، وتابع المتهم أنه في يوم الواقعة استشاط غضبًا بعدما قام المجني عليه بالإشارة إليه بشعاع ليزر صوبه، فأعد عدته وتوجه إليه أثناء وجوده رفقة نجله، وسكب عليه مادة الجازولين، ثم أخرج السلاح الأبيض "كزلك" وسدد له طعنات قاتلة في البطن، أودت بحياته.