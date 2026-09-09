محامي سارة خليفة يكشف عن موعد توقيعها على استئنافها في حكم الإعدام

كشف محمد الجندي دفاع المنتجة سارة خليفة عن موعد توقيعها على تقرير الاستئناف على الحكم الصادر بحقها بالإعدام شنقا.

وأشار إلى توجه سارة خليفة وباقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المخدرات الكبرى" إلى التوقيع على الاستئناف على الأحكام الصادرة بحق المتهمين يوم 15 سبتمبر الجاري ثم تتولى محكمة الاستئناف تحديد موعد لإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة.

محامي سارة خليفة

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها في وقت سابق بمعاقبة المتهمة سارة خليفة و11 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، بالإعدام شنقًا، وغرامة 500 ألف جنيه، كما عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

وواجه المتهمون اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد الكيماوية المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بقصد تصنيعها والاتجار بها.

وكانت النيابة العامة، أحالت 28 متهما من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المخلقة، بقصد تصنيعها والاتجار بها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أسسوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، بهدف تصنيع المواد المخدرة المخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد، وتوزيع الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما قام آخرون بعمليات التصنيع، فيما اضطلع باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد الخام وتصنيع المخدرات، وتمكنت الجهات المختصة من ضبط أكثر من 750 كيلو جراما من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.