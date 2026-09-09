اتلموا عليا وسحلوني.. سيدة تتهم شقيقات زوجها الثلاث بضربها وتهديدها بالجيزة

تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيقات في اتهام 3 شقيقات بالتعدي بالضرب على زوجة شقيقهن، خلال مشاجرة نشبت بينهن بمنطقة بهرمس التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر، وأسفرت عن إصابة ربة المنزل بعدة كدمات وخدوش في أنحاء متفرقة من جسدها.

واستمعت النيابة إلى أقوال السيدة، البالغة من العمر 34 عامًا، والتي اتهمت شقيقات زوجها بالاعتداء عليها، موضحة أن خلافات ومشكلات أسرية متكررة بين الطرفين كانت وراء نشوب المشاجرة.

وأفادت المبلغة في أقوالها بأن المشكو في حقهن تجمعن عليها واعتدين عليها بالضرب، ما أدى إلى إصابتها في مناطق مختلفة من جسدها، كما اتهمتهن بالسب والشتم والإهانة والتهديد.

وقدمت السيدة تقريرًا طبيًا صادرًا عن مستشفى مبارك المركزي، أثبت إصابتها بخدوش في الرقبة والوجه من الناحية اليمنى، وكدمة بالعضد الأيسر، إلى جانب كدمات بالساقين، وحدد مدة العلاج بأقل من 21 يومًا.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل تبلغ من العمر 34 عامًا، أفادت خلاله بتعرضها للاعتداء على يد ثلاث من شقيقات زوجها، مشيرة إلى أن خلافات أسرية سابقة بين الطرفين كانت وراء نشوب المشاجرة.

وبحسب أقوال المبلغة، فوجئت بتجمع المشكو في حقهن حولها والتعدي عليها بالضرب، الأمر الذي تسبب في إصابتها في أماكن متفرقة من جسدها، كما اتهمتهن بتوجيه عبارات سب وإهانة لها، إلى جانب تهديدها.