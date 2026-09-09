أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب والأوقية

تتصدر أسعار الذهب اليوم في مصر مؤشرات البحث، وسط اهتمام متواصل من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة المعدن النفيس في السوق المحلية، بالتزامن مع التطورات التي يشهدها سعر الأوقية عالميا وتحركات الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تغيرات العرض والطلب داخل الأسواق المصرية.

ذهب

وتحظى أسعار الذهب بمتابعة يومية من جانب المقبلين على الشراء، سواء لاقتناء المشغولات الذهبية أو شراء السبائك والجنيهات الذهبية، وكذلك الراغبين في الادخار والاستثمار، في ظل استمرار الذهب كأحد الأصول التي يعتمد عليها البعض للحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية.

أسعار الذهب الآن في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية وفقا لآخر الأسعار المعلنة.

عيار 24 سجل سعر بيع 7240 جنيها، مقابل 7185 جنيها للشراء.

عيار 21 سجل سعر بيع 6335 جنيها، مقابل 6285 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل سعر بيع 5430 جنيها، مقابل 5385 جنيها للشراء.

عيار 14 سجل سعر بيع 4225 جنيها، مقابل 4190 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50680 جنيها للبيع، مقابل 50280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأوقية بالجنيه المصري نحو 225190 جنيها للبيع، مقابل 223410 جنيها للشراء.

وسجلت الأوقية عالميا نحو 4424.58 دولار.

ذهب

تحركات أسعار الذهب في السوق المصرية

تتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وحركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب على المعدن النفيس داخل السوق المحلية.

وقد تتغير أسعار الذهب أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، نتيجة حركة الأسواق العالمية والتغيرات التي تطرأ على السوق المصرية، لذلك يفضل للمقبلين على البيع أو الشراء متابعة السعر في توقيت تنفيذ المعاملة، خاصة مع سرعة تحرك الأسعار.

ويختلف السعر النهائي للمشغولات الذهبية عن سعر الجرام المعلن، إذ تضاف إليه تكلفة المصنعية والدمغة وغيرها من الرسوم، وتختلف قيمة هذه التكاليف من مشغولة إلى أخرى، وفقا لنوع المنتج والشركة المصنعة والتاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة أسعار الذهب عالميا بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها مستويات العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية.

كما يمثل الدولار الأمريكي عاملا رئيسيا في تحديد اتجاهات الذهب، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تؤثر في قرارات المستثمرين وتوجهاتهم نحو الأصول المختلفة.

وتلعب التطورات السياسية والاقتصادية والأزمات والتوترات الجيوسياسية دورا أيضا في تحركات المعدن النفيس، إذ قد يزداد الإقبال على الذهب خلال فترات عدم اليقين وارتفاع المخاطر في الأسواق، باعتباره أحد الأصول التي يستخدمها بعض المستثمرين للتحوط من التقلبات.

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

ويحتفظ الذهب بمكانة مهمة لدى المواطنين كوسيلة للادخار، سواء من خلال المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، كما يدخل ضمن استراتيجيات تنويع الأصول لدى المستثمرين الراغبين في توزيع مدخراتهم على أكثر من أداة استثمارية.

وتظل حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية والمحلية، وفي مقدمتها اتجاهات أسعار الفائدة، وحركة الدولار، ومعدلات التضخم، والبيانات الاقتصادية، إلى جانب التطورات السياسية والجيوسياسية التي قد تؤثر في شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس.

ذهب

نصائح قبل شراء الذهب

ومع استمرار التغيرات في أسعار الذهب، ينصح المقبلون على الشراء أو البيع بالتأكد من السعر المعلن وقت تنفيذ المعاملة، مع الاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام عملية الشراء.

وتساعد معرفة السعر الأساسي للجرام والتكلفة الإضافية للمشغولات في تحديد القيمة النهائية التي سيدفعها المشتري، كما تتيح مقارنة الأسعار بصورة أكثر دقة بين التجار والمنتجات المختلفة.