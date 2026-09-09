مد فترة التقديم بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر

أعلنت وزارة الداخلية مد باب التقديم للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية المختلفة فى التخصصات المطلوبة لهذا العام والحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور وإناث" والحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية "إناث" الراغبين فى الإلتحاق بكلية الشرطة للعام الحالى 2026م حتى يوم الأربعاء الموافق 2026/9/30 م ، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (moi.gov.eg) وتلقى الإستفسارات عبر الأرقام التالية (24109102 - 24109117).

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وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى الحالى (2026/ 2027).