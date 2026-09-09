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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: 9 مناطق ساخنة على خريطة مشكلات المياه.. وحلول عاجلة ومستدامة

وزير الري
وزير الري
شيماء مجدي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الفلاح المصري يمثل الشريك الأساسي للوزارة، مشيرًا إلى أن جميع جهود وزارة الري تستهدف في المقام الأول خدمة المزارعين وتحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه بما يضمن وصولها إلى الأراضي الزراعية بكفاءة.

وقال سويلم، خلال احتفالية عيد الفلاح، إن وزارة الموارد المائية والري، منذ بداية توليه مسؤولية الوزارة، حرصت على تحديد المشكلات الحقيقية التي تواجه المزارعين ومناطق الاختناقات المائية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن تحديد الأهداف يمثل الخطوة الأولى نحو وضع حلول عملية ومستدامة.

9 مناطق ساخنة على خريطة مشكلات المياه

وأوضح وزير الري أن الوزارة عملت على رصد وتحليل المناطق التي تعاني من مشكلات مائية متكررة، والتي بلغ عددها 9 نقاط ساخنة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن بعض هذه المشكلات كانت موسمية أو طارئة، بينما كانت هناك مناطق تعاني من أزمات مستمرة تتطلب حلولًا جذرية.

وأشار إلى أن من أبرز هذه المناطق السويس، التي شهدت خلال فترات سابقة تحديات مرتبطة بمياه الري ومياه الشرب، إلى جانب مشكلات في بورسعيد خلال فصل الصيف، ومنطقة النقرة بمحافظة أسوان، فضلًا عن بعض المناطق بمحافظة الغربية.

وأضاف أن الوزارة لم تكتفِ بتحديد المشكلات، وإنما عملت على تحليل أسبابها ووضع حلول قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، بما يضمن معالجة جذور المشكلة وعدم الاكتفاء بالتعامل مع آثارها المؤقتة.

سويلم: النزول إلى الأرض مفتاح حل مشكلات المزارعين

وشدد وزير الري على أهمية التواصل المباشر مع المزارعين والنزول إلى مواقع المشكلات، مؤكدًا أن أبناء المناطق المتضررة هم الأكثر قدرة على وصف المشكلة وتحديد تفاصيلها والمساهمة في الوصول إلى الحل المناسب.

وأوضح أنه حرص خلال جولاته الميدانية على الاستماع مباشرة إلى شكاوى المزارعين، حتى في أصعب المناطق، والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الحلول، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين الموجودين على الأرض ساعدت الوزارة بصورة كبيرة في الوصول إلى حلول مستدامة.

«مزارعو السويس يحتفلون بأفضل موسم»

ولفت سويلم إلى أن النتائج التي تحققت على أرض الواقع تمثل أفضل دليل على نجاح هذا النهج، موضحًا أنه تفقد محافظة السويس مؤخرًا، وهي من أصعب المناطق التي واجهت مشكلات مائية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن مزارعي السويس يعيشون حاليًا موسمًا من أفضل مواسم الزراعة والحصاد على مدار سنوات، مشددًا على أن الأهم من تصريحات المسؤولين هو ما يقوله الفلاح نفسه بعد تحسن أوضاعه.

وأضاف أن مزارعي أسوان أيضًا يحتفلون بأفضل مواسم الحصاد بعد سنوات طويلة من المعاناة، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت نتيجة العمل على حلول علمية ومستدامة وليس من خلال إجراءات مؤقتة.

10 محاور لتطوير منظومة المياه

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن التعامل مع قضايا المياه لا يتم بصورة عشوائية أو من خلال معالجة المشكلات الفردية فقط، وإنما يأتي في إطار منظومة متكاملة لتطوير وإدارة الموارد المائية.

وأوضح أن الوزارة وضعت منظومة متطورة تعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة، وتتضمن 10 محاور رئيسية لتطوير منظومة المياه، مؤكدًا أن التحول التكنولوجي أصبح عنصرًا أساسيًا في تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام المياه.

«الأمن المائي جزء من الأمن القومي»

وشدد سويلم على أن قضية المياه تتجاوز كونها ملفًا خدميًا أو زراعيًا، مؤكدًا أن الأمن المائي يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن القومي المصري، وهو ما يستوجب استمرار العمل على تطوير منظومة إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام كل قطرة مياه، ودعم المزارعين باعتبارهم الشريك الرئيسي في هذه المنظومة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في العمل على تطوير نظم الري، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين إدارة المياه وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

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