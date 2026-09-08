قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافضة تقابل حد.. يسرا تكشف حالة نجلاء فتحي النفسية بعد وفاة ابنتها
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يلتقطان صورة تذكارية بمعرض العلمين للطيران والفضاء
شاهد .. «إحنا مقدرين تعبكم».. محافظ الغربية يجري حوارا مع عمال النظافة في قطور
الرئيس السيسي ورئيس قبرص يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي يفتتح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026
استغل ثغرة في تطبيق للتسوق.. ضبط عاطل استولى على مشتريات بـ2 مليون جنيه
لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط
الوزراء: مصر ثاني أكبر سوق أفريقي في إضافات القدرات الشمسية المتوقعة خلال 2026
معلومات الوزراء: "شريحة الطفل" خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
شبه مجاعة.. تفاصيل أزمة غذائية يعيشها أهل غزة كل يوم
محمد سليمان عبد المالك: حالات "بنج كلي" معظمها من الواقع.. خاص
انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .. حالة الطقس الأيام القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الري: شبكة الترع تقدر بـ 33 ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية

الترع
الترع
البهى عمرو

كشف المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع شئون الري بوزارة الموارد المائية والري، أن وزير الري حريص على التواجد دائمًا وسط المزارعين وينزل أسبوعيًا إلى المحافظات على سير العمل على الطبيعة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الري يتفقد حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع على المصارف وجاهزيتها سواء المستخدمة في الزراعة أو مياه الشرب.

وأكد المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع شئون الري بوزارة الموارد المائية والري، أن تطوير واستخدام الوسائل الحديثة للري يكون في الشبكة كلها.

وأوضح أن هناك شبكة من الترع تقدر بـ 33 ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية إلى جانب شبكة من المصارف 22 ألف كيلو متر، إلى جانب منشآت ضخمة مثل القناطر الضخمة على النيل في إسنا وأسيوط وأسوان.
 

الري شبكة الترع وزير الري الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

بيزيرا

شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

محاصيل تتحمل الجفاف والملوحة.. تفاصيل خطة التعاون بين البحوث وجامعة الصين الزراعية

عمرو الليثي

عودة "واحد من الناس".. برنامج عمرو الليثي يتصدر التريند على مواقع التواصل

لمدير مدرسة الصنافين الثانوية المشتركة بمركز منيا القمح محافظة الشرقية

بالجلباب بينضف المدرسة.. رواد التواصل يشيدون بمدير مدرسة بالشرقية

بالصور

بعد اختلال توازن هيفاء وهبي.. خبير يوضح متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح

أطعمة تضعف تركيز طفلك أثناء اليوم الدراسي.. احذري وضعها فى اللانش بوكس

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

مش كل الجبن صحي للأطفال.. احذري هذه الأنواع في اللانش بوكس وبدائل أفضل

مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك

قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك
قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك
قبل شراء الذهب.. 5 أخطاء ممكن تخسرك فلوسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد