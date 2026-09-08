الري: شبكة الترع تقدر بـ 33 ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية

كشف المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع شئون الري بوزارة الموارد المائية والري، أن وزير الري حريص على التواجد دائمًا وسط المزارعين وينزل أسبوعيًا إلى المحافظات على سير العمل على الطبيعة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الري يتفقد حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع على المصارف وجاهزيتها سواء المستخدمة في الزراعة أو مياه الشرب.

وأكد المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع شئون الري بوزارة الموارد المائية والري، أن تطوير واستخدام الوسائل الحديثة للري يكون في الشبكة كلها.

وأوضح أن هناك شبكة من الترع تقدر بـ 33 ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية إلى جانب شبكة من المصارف 22 ألف كيلو متر، إلى جانب منشآت ضخمة مثل القناطر الضخمة على النيل في إسنا وأسيوط وأسوان.

