قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور
بعد العودة لـ VAR.. إلغاء هدف الأهلي الثاني أمام المقاولون بسبب التسلل
تجاوز الـ 51 جنيها.. سعر صرف الدولار الآن في مصر
نقيب الفلاحين: معظم الفلاحين بيخسروا .. والزراعة وحدها لم تعد تكفي
زيزو يتعادل للأهلي أمام المقاولون
بعد تكريمها .. عمرو أديب يُوجّه رسالة بشأن مديرة مدرسة القليوبية: «عايزين مدارس آدمية»
رئيس الوزراء : القاهرة تفتح أبوابها وقلوبها لشباب إفريقيا
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
«القدر بيعمي البصر والناس مش بتسيب حد في حاله».. فيفي عبده: أنا محسودة
أستاذ علوم سياسية: القرار البريطاني بحظر بضائع المستوطنات فشل دبلوماسي لحكومة نتنياهو
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر
بالأسماء.. إصابة 24 شخصا في تصادم ميني باص وسيارة نقل بمدخل سملاء في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوفد: ارتباطنا بالفلاح بدأ من ثورة 1919.. والقرية المصرية كانت في قلب النضال

رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد
شيماء مجدي

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، خلال احتفالية عيد الفلاح، إن الحديث عن الفلاح المصري لا يتعلق بقطاع مهني فحسب، وإنما يرتبط بأصل من أصول الشخصية المصرية وتاريخ الوطن، مؤكدًا أن الحضارة المصرية قامت على ضفاف النيل، وكانت الأرض والزراعة دائمًا أساسًا للاستقرار والعمران وبناء الدولة.

وأكد البدوي أن الفلاح المصري لم يكن يومًا على هامش التاريخ، بل ظل حاضرًا في قلب الأحداث الوطنية، موضحًا أنه واصل زراعة أرضه في سنوات الرخاء، وحافظ عليها في أوقات الأزمات والمخاطر، وتحمل الظروف الصعبة والأعباء المتزايدة، كما قدم أبناءه دفاعًا عن الوطن، وظل متمسكًا بأرضه ومرتبطًا بها مهما اشتدت التحديات.

الوفد والفلاح.. علاقة ممتدة عبر التاريخ

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن ارتباط الحزب بالريف المصري والفلاح يعود إلى نشأة الوفد نفسه، موضحًا أن الحزب لم يكن يومًا حزبًا لطبقة بعينها أو تجمعًا لنخبة أو كيانًا لطائفة، وإنما خرج من رحم الأمة المصرية، وكانت القرية المصرية بفلاحيها إحدى أهم ساحات ثورة 1919.

وأضاف أن الفلاح المصري كان شريكًا أصيلًا في معركة الاستقلال والحرية، وهو ما انعكس على العلاقة التاريخية بين الوفد والفلاح، حتى ارتبط اسم الحزب بلقب «حزب الجلاليب الزرقاء»، في إشارة إلى قوة الصلة بين حزب الوفد والريف المصري.

الاحتفال الحقيقي بالفلاح.. حياة كريمة وزراعة مربحة

وشدد البدوي على أن الاحتفال الحقيقي بالفلاح لا ينبغي أن يقتصر على الكلمات أو إقامة احتفالية سنوية تنتهي بانتهاء المناسبة، وإنما يجب أن يتحول إلى سياسات وإجراءات عملية تضمن للفلاح حياة كريمة وتحافظ على استمراره في العمل الزراعي.

وقال إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، سواء من الأغلبية أو المعارضة، للعمل على جعل الزراعة نشاطًا اقتصاديًا مربحًا، وأن يشعر كل من يزرع الأرض ويوفر الغذاء للمصريين بأنه يؤدي مهمة وطنية تحظى بالتقدير والحماية.

«من يزرع الأرض يجب ألا يخسر»

وأكد رئيس حزب الوفد أن استمرار الفلاح في الزراعة يرتبط بصورة أساسية بقدرته على تحقيق عائد عادل من محصوله، مشيرًا إلى أن الفلاح إذا تعرض للخسائر عامًا بعد عام فلن يستطيع مواصلة العمل، مهما كان ارتباطه بأرضه وعشقه لترابها.

وشدد البدوي على ضرورة تحقيق معادلة واضحة وعادلة في القطاع الزراعي، تقوم على حماية الفلاح وضمان جدوى العمل الزراعي، مختتمًا رسالته بالتأكيد على أن «من يزرع الأرض يجب ألا يخسر».

حزب الوفد الفلاحين عيد الفلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

متى يتم تأخير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026

سكن لكل المصريين 9

15 ألف وحدة.. شروط وطريقة حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» للإيجار من وزارة الإسكان

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

بالصور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء.. صور

روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء
روسيا تستعرض ترسانة من أحدث منظوماتها الدفاعية والهجومية ومقاتلاتها الشبحية في معرض العلمين للطيران والفضاء

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أنظمة دفاعية ومسيرات ومقاتلات شبحية في الجناح الصيني بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول العسل فى الصباح؟

ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة

فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد