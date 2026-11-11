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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تعيد رسم خطتها الإنتاجية.. تقليص سايبرترك لصالح سيارة الأجرة ذاتية القيادة

سايبرترك
سايبرترك
كريم عاطف

تتجه شركة تسلا الأمريكية إلى تقليص إنتاج شاحنتها الكهربائية "سايبرترك" خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس تراجع الطموحات التجارية لهذا الطراز الذي كان إيلون ماسك يراهن عليه باعتباره أحد أبرز مشروعات الشركة وأكثرها اختلافا في سوق السيارات الكهربائية.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تسلا تخطط لخفض إنتاج سايبرترك تدريجيا داخل مصنعها العملاق بولاية تكساس، على أن تصل عملية التقليص إلى مراحلها النهائية في منتصف عام 2027 تقريبا، مع توجيه جزء من القدرات الإنتاجية لتصنيع سيارة الأجرة ذاتية القيادة "سايبركاب".

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من ضعف مبيعات الشاحنة مقارنة بالتوقعات الكبيرة التي صاحبت إطلاقها، خاصة أن ماسك سبق أن تحدث عن إمكانية الوصول إلى مبيعات سنوية تبلغ 250 ألف سيارة.

ووفقا لبيانات شركة "كيلي بلو بوك"، باعت تسلا نحو 20237 سيارة سايبرترك داخل الولايات المتحدة خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 48% مقارنة بمبيعات عام 2024، التي بلغت 38965 سيارة.

وكانت الشركة قد بدأت تسليم الطراز للعملاء في أواخر عام 2023، بعد سنوات من الترويج لتصميمه المستقبلي وهيكله المصنوع من مواد خاصة، باعتباره منافسا قويا لشاحنات البيك أب التقليدية.

ورغم قرار تقليص الإنتاج، لم تتضح بعد الصورة النهائية بشأن مستقبل تصنيع السيارة، وما إذا كانت تسلا ستنقل إنتاجها إلى منشأة أخرى أم ستتجه إلى إيقافه بصورة كاملة، خاصة أن مصنع أوستن يعد المنشأة المعروفة الوحيدة للشركة المجهزة لإنتاج المكونات المتخصصة لهذا الطراز.

ووصف ماسك سايبرترك بأنها أفضل مركبة صنعتها تسلا، معتبرا أن تقليص إنتاجها يمثل نهاية مرحلة مهمة في تاريخ الشركة.

وتكشف هذه التطورات عن تحول استراتيجي في أولويات تسلا، التي بدأت توجيه اهتمام أكبر إلى الروبوتات والقيادة الذاتية ومشروعات النقل الذكي، وعلى رأسها سايبركاب.

ويأتي هذا التحول في وقت تواجه فيه الشركة منافسة متزايدة من الشركات الصينية في سوق السيارات الكهربائية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل تركيزها على تصنيع السيارات التقليدية لصالح تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.

تسلا الأمريكية تسلا سايبرترك إيلون ماسك ماسك السيارات الكهربائية

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