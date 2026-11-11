قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وول ستريت جورنال: فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع رضائي لإنهاء الحرب مع إيران
أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟
يشبه قنديل البحر.. جسم غامض يظهر في سماء ألاسكا ويثير التساؤلات
طريقة استخراج قيد عائلي إلكتروني 2026 .. الأوراق المطلوبة والرسوم
طقس الـ3 أيام المقبلة في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة وتحذير من الشبورة المائية
«عبدالغفار»: الحملات الصحية تساهم في تحديث الخريطة الصحية وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا
«الصحة»: الخريطة الصحية تحدّد أماكن إنشاء مراكز الكلى والأورام والجهاز الهضمي
إحنا أول نادي في كل حاجة.. حسين لبيب يتغنى بإنجازات الزمالك
الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا
وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في المنطقة.. ومصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد
20 سنة سجنًا وغلق المنشأة.. كيف حاصر القانون جريمة ختان الإناث؟
الصحة: 13 قطاعًا شاركت في حملة «100 يوم صحة» وقدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معيط: الضرائب قد تتجاوز 80% من إيرادات الموازنة العامة بعد استبعاد الهيئات الاقتصادية

ارشيفية
ارشيفية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن الضرائب قد تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن هذه النسبة ترتبط بوجود عدد من الهيئات الاقتصادية التي تحقق إيرادات غير ضريبية، لكنها تقع خارج الموازنة العامة للدولة، وهو ما يجعل الجزء المتبقي داخل الموازنة يعتمد بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية.

وأضاف في لقاء عبر تطبيق ZOOM مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدمة برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثال على الهيئات الاقتصادية التي لا تعتمد إيراداتها على الضرائب، وإنما تحقق مواردها من بيع الأراضي والمباني وغيرها، لافتًا إلى أنها تقع خارج الموازنة العامة باعتبارها هيئة اقتصادية أُنشئت بموجب قانون خاص، وبالتالي فإن الإيرادات الموجودة داخل الموازنة تأتي في معظمها من الضرائب، إلى جانب ما تحصل عليه الدولة من فوائض أو إيرادات تقدمها الكيانات التابعة لها.

وأوضح معيط أن الضرائب لا تعني فقط الأموال التي تحصل عليها الدولة من المواطنين، وإنما تشمل أيضًا الضرائب الناتجة عن النشاط الاقتصادي، فعندما تعمل الشركات وتحقق أرباحًا، وكذلك البنوك وشركات التأمين والاستثمار، تزيد الإيرادات الضريبية للدولة، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء تسهم بدورها في هذه الحصيلة، وضرب مثالًا ببيع ثلاجة مقابل 10 آلاف جنيه، تحصل الدولة على ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% من قيمة البيع.

وأضاف أن جزءًا من الحصيلة الضريبية يأتي بالفعل من ضريبة كسب العمل التي يدفعها المواطنون، إلى جانب ضرائب أخرى مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن نمو الاقتصاد وزيادة أرباح الشركات والبنوك والكيانات المختلفة المكونة للاقتصاد المصري يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي، ومن ثم ارتفاع حصيلة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما يجعل النشاط الاقتصادي عنصرًا مهمًا في زيادة إيرادات أي دولة.

وأشار وزير المالية السابق إلى أن كثيرًا من الدول تعتمد في معظم إيراداتها على الضرائب، ما لم تكن لديها ثروات وموارد طبيعية تحقق لها عائدات كبيرة، مثل الدول المصدرة للبترول أو الألماس أو الذهب، موضحًا أن مصادر الإيرادات تختلف أيضًا وفقًا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية والخدمات التي تقدمها كل دولة.

واستشهد معيط ببريطانيا، موضحًا أن الخدمات المالية تمثل جزءًا كبيرًا من نشاطها الاقتصادي، بينما تُعد ألمانيا من أكبر الدول المصدرة لخدمات التأمين في العالم، وهو ما يحقق لها إيرادات كبيرة، مؤكدًا أن طبيعة موارد الدولة تتحدد وفقًا لتركيبة الأنشطة الاقتصادية القائمة داخلها، ومصادر الدخل التي تنتج عنها.

الدكتور محمد معيط صندوق النقد الدولي الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

علي ماهر

ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

اسعار الدواجن اليوم

الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء

الاهلي

أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يشترط ستر العورة للمرأة والرجل عند قراءة القرآن؟.. أمين الفتوى يوضح

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما حكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؟.. هل يجوز تناول أدوية لتأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا؟.. وهل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟

، المؤتمر السنوي الدولي السادس والعشرين لكلية طب البنات بجامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يدعو الأطباء نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة وعدم احتكار المعرفة| صور

بالصور

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد