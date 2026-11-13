محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء تطوير شارع يسري راغب ومحيط مسجد عمر مكرم

وجه محافظ أسيوط محمد علوان، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل الجارية بامتداد شارع يسري راغب ومحيط مسجد عمر مكرم بحي غرب مدينة أسيوط، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة، ومتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا، لضمان تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن محروس، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، حيث تفقد الأعمال الممتدة من أمام مسجد عمر مكرم والمدينة الجامعية لطلاب جامعة أسيوط، وصولًا إلى منزل كوبري فيصل، وتابع أعمال دهان الأعمدة والأسوار الحديدية والبلدورات، إلى جانب إصلاح المقاعد والبرجولات ورفع كفاءة الإضاءة العامة.

وأوضح المحافظ - وفق بيان اليوم /الجمعة/ - أن الأعمال تتضمن دهان السور الحديدي الفاصل بين اتجاهي الطريق، ورفع كفاءة البلدورات والأسوار، وصيانة أعمدة الإنارة وتطوير الإضاءة العامة، فضلًا عن تطوير المساحة الواقعة أسفل كوبري فيصل، المعروفة سابقًا بالحديقة الرومانية، من خلال إزالة الأشجار والهيش وتنظيم الموقع، وإصلاح البرجولات والمقاعد الخشبية، بما يوفر بيئة أكثر تنظيمًا وملاءمة للمواطنين وطلاب الجامعة والمترددين على المنطقة.

وأشار علوان إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالشوارع والميادين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار أعمال الدهانات والصيانة ورفع كفاءة الإضاءة، بالتوازي مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والاهتمام بالعناصر الجمالية بما يعزز الهوية البصرية لمدينة أسيوط ويحافظ على مظهرها الحضاري.