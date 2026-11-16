قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
والدة رونالدو تفتح النار على منتخب البرتغال: نجلي تعرض للخداع ولم يحظ بالاحترام
أحمد موسى: ترامب يضرب تنظيم الإخوان.. وتصنيف الجماعة إرهابية في أمريكا قد يشعل مواجهة كبرى
ننشر صورة طفلي مذيع الطالبية بعد اتهام والدهما بإنهاء حياتهما
قبل لقاء مالاوي.. علي ماهر يواصل تجهيز لاعبي منتخب مصر ويضع اللمسات الأخيرة
الأهالي يناشدون التعليم بإصدار تعليمات عاجلة برش جميع المدارس لمحاربة البق
أحمد موسى: الإخوان سرقوا التبرعات لفلسطين واستغلوا أموال الزكاة في شراء السيارات والفسح
تضم منشأة نوية| عاجل.. تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان
منتخب غانا يفوز على الصومال بهدف في تصفيات أمم إفريقيا
مفاجأة لمستخدمي جالاكسي| «سامسونج» توقف ميزة شهيرة بهواتفها.. وإليك البديل
سعر شانجان UNI-T Sport موديل 2027 في السعودية
مدبولى: الذكاء الاصطناعي يفرض بناء إطار متوازن يصون حقوق المبدعين
السير مجدي يعقوب.. عمر كامل في غرف العمليات لإجراء أحدث عمليات إنقاذ آلاف القلوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: دمج "الدهابة" في السوق الرسمي ينهي الممارسات العشوائية ويمنحهم غطاءً قانونياً آمناً

النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب
النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

أكد النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للتعامل مع ملف التنقيب الأهلي عن الذهب ومعالجة أوضاعالدهابة تمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة الموارد والثروات الوطنية، مبينًا أن الرؤية الاقتصادية للقيادة السياسية تقوم على أساس تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى طاقات منتجة ومدمجة بالكامل داخل هيكل الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب أن أي استثمار حقيقي وناجح في مقدرات الدولة يجب أن يحقق معادلة القيمة المضافة المشتركة، بحيث تتقاطع مصلحة حماية الأصول العامة وسيادة الدولة مع ضرورة تأمين مصادر دخل مستقرة ومستدامة للمواطنين، لافتاً إلى أن تنظيم هذا القطاع التعديني يضمن خلق بيئة استثمارية وعملية آمنة تحكمها قواعد ومعايير احترافية.

وأضاف "جمال" أن دمج قطاع التنقيب العشوائي في السوق الرسمي يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية إذ يحرر طاقات بشرية هائلة كانت تعمل خارج الأطر المنظمة، ويمنحها الغطاء القانوني والتشغيلي الذي يحمي العاملين، ويفتح الباب واسعاً أمام ضخ استثمارات منظمة وتطوير أدوات العمل لتتلاءم مع معايير الكفاءة الاقتصادية الحديثة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الحديث لا يعترف بالعشوائية، وأن القضاء على الممارسات غير المنظمة في قطاع التعدين يعزز من كفاءة الرقابة، ويحول الهدر المحتمل إلى عوائد مالية واقتصادية مباشرة تصب في صالح الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وبناء مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة في المناطق الحدودية والجنوبية.

وأكد على أن المرحلة الراهنة تستدعي تكاتف الجهود لتنفيذ هذه التوجيهات وفق آليات مؤسسية وشفافة، مشدداً على أن الفكر الاقتصادي الرشيد يضع دائماً نصب عينه استثمار العنصر البشري وتوفير المظلة الآمنة له، بما يرسخ دعائم اقتصاد وطني قوي، مرن، وقادر على تعظيم الاستفادة القصوى من كافة موارده الكامنة بكفاءة واستدامة.

التنقيب الأهلي الذهب الدهابة الاقتصاد الوطني الأنشطة غير الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024.. الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الذهب ينهار.. عيار 21 يخسر أكثر من 200 جنيه والأونصة تفقد 7278 جنيها

أموال

1500 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لـ 26.5 مليون مواطن في يناير 2027

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

نجم الدنمارك يكشف سر إعجابه بـ رونالدو: مثلي الأعلى منذ الطفولة

محمد صلاح

حكاية «ملمع الأحذية» في طرابزون.. لاعب نيجيري يكشف سر احتفاله المثير مع محمد صلاح

كأس

بعد 44 عامًا.. ليبيا تخطط للعودة إلى واجهة الأحداث الكروية من بوابة أمم أفريقيا

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد