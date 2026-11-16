نائب: دمج "الدهابة" في السوق الرسمي ينهي الممارسات العشوائية ويمنحهم غطاءً قانونياً آمناً

أكد النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للتعامل مع ملف التنقيب الأهلي عن الذهب ومعالجة أوضاع “الدهابة” تمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة الموارد والثروات الوطنية، مبينًا أن الرؤية الاقتصادية للقيادة السياسية تقوم على أساس تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى طاقات منتجة ومدمجة بالكامل داخل هيكل الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب أن أي استثمار حقيقي وناجح في مقدرات الدولة يجب أن يحقق معادلة القيمة المضافة المشتركة، بحيث تتقاطع مصلحة حماية الأصول العامة وسيادة الدولة مع ضرورة تأمين مصادر دخل مستقرة ومستدامة للمواطنين، لافتاً إلى أن تنظيم هذا القطاع التعديني يضمن خلق بيئة استثمارية وعملية آمنة تحكمها قواعد ومعايير احترافية.

وأضاف "جمال" أن دمج قطاع التنقيب العشوائي في السوق الرسمي يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية إذ يحرر طاقات بشرية هائلة كانت تعمل خارج الأطر المنظمة، ويمنحها الغطاء القانوني والتشغيلي الذي يحمي العاملين، ويفتح الباب واسعاً أمام ضخ استثمارات منظمة وتطوير أدوات العمل لتتلاءم مع معايير الكفاءة الاقتصادية الحديثة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الحديث لا يعترف بالعشوائية، وأن القضاء على الممارسات غير المنظمة في قطاع التعدين يعزز من كفاءة الرقابة، ويحول الهدر المحتمل إلى عوائد مالية واقتصادية مباشرة تصب في صالح الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وبناء مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة في المناطق الحدودية والجنوبية.

وأكد على أن المرحلة الراهنة تستدعي تكاتف الجهود لتنفيذ هذه التوجيهات وفق آليات مؤسسية وشفافة، مشدداً على أن الفكر الاقتصادي الرشيد يضع دائماً نصب عينه استثمار العنصر البشري وتوفير المظلة الآمنة له، بما يرسخ دعائم اقتصاد وطني قوي، مرن، وقادر على تعظيم الاستفادة القصوى من كافة موارده الكامنة بكفاءة واستدامة.