قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق
رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على تشجيع الشركات المطورة لمنتجاتها.. ولدينا حلول إنتاجية حديثة
موسكو تغير قواعد اللعبة.. صاروخ روسي معاد تصميمه يقسم أوكرانيا إلى قسمين
الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار.. 16 شهيدًا و68 مصابًا خلال 48 ساعة بغزة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات.. وحالة الطقس اليوم السبت
نقابة المعلقين في ليبيا تطالب بايقاف حفيظ دراجي
عودة الحركة.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
مصر و17 دولة تدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وتطالب بضمان تدفق المساعدات الإنسانية
تأخيرات في أمستردام ومدريد.. شلل الطيران الأمريكي يمتد إلى أوروبا وآسيا
رويترز: ترامب أبلغ مستشاريه بـ«رفض استئناف ضرب إيران»
أيام من الفوضى.. خبير أمريكي يكشف مصير الرحلات الجوية في أمريكا
مدبولي: تصنيع منتجات ومكونات الكهرباء والإضاءة محليًا خطوة مهمة لتعميق الصناعة المحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل إسكان الشيوخ: تقنين أوضاع «الدهابة» يفتح مسارًا جديدًا للتنمية في جنوب مصر

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الجارية لتسوية أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر شمولًا في جنوب مصر، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف من خلال حلول مؤسسية توازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الثروات الطبيعية وتحويلها إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج.

اقرأ أيضا ||

وقال "صبور" إن مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، وما شهدته من تنسيق مع ممثلي القبائل والعائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، تعكس أهمية الحوار المجتمعي في معالجة القضايا المرتبطة بمصادر رزق المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية التي تمتلك مقومات اقتصادية وتعدينية واعدة.

وأضاف أن أحد أهم أبعاد هذه التحركات يتمثل في الاعتراف بأهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثله العاملون في التعدين الأهلي، والعمل على إيجاد مسار قانوني يتيح لهم الاستمرار في نشاطهم بصورة منظمة، بدلًا من بقاء هذه الطاقات خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على استغلال الموارد الطبيعية، وإنما تمتد إلى ضمان مشاركة المجتمعات المحلية في عوائدها وفرص العمل التي تتيحها.

فرصة لتأسيس نموذج جديد لإدارة التعدين 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التوجه نحو إنشاء شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وفقًا للتفاهمات المعلنة، يمثل فرصة لتأسيس نموذج جديد لإدارة التعدين الأهلي، يقوم على تحديد قواعد واضحة للعمل، وتوفير التيسيرات اللازمة للعاملين، وإخضاع عمليات الاستخراج للضوابط الفنية والقانونية، بما يضمن سلامة العاملين ويحافظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف والممارسات غير المنظمة.

وأشار "صبور"  إلى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب أن يكون أبناء المناطق المحيطة بمواقع التعدين جزءًا أصيلًا من عملية التنظيم والإنتاج، من خلال آليات عادلة للحصول على التراخيص، وتوفير التدريب والتأهيل الفني، وإتاحة فرص العمل، بما يضمن ألا تقتصر الاستفادة من الثروات التعدينية على استخراج الخام فقط، بل تمتد إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل المعالجة والتصنيع والخدمات اللوجستية.

وشدد على أن جنوب مصر يحتاج إلى مشروعات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل مستقرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز ارتباط المواطنين بمشروعات التنمية في مناطقهم، معتبرًا أن تنظيم التعدين الأهلي يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا لتحقيق هذه الأهداف، إذا جرى ربطه بخطط أوسع للتنمية المحلية والاستثمار في البنية الأساسية والخدمات والتأهيل المهني.

وأكد "صبور" أن حماية الثروات المعدنية تمثل مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، لكنها في الوقت نفسه لا تتعارض مع توفير فرص مشروعة للمواطنين للاستفادة من هذه الثروات، بل إن إدماج العاملين في الاقتصاد الرسمي يحقق للدولة قدرة أكبر على الرقابة والمتابعة، ويضمن حصولها على حقوقها، ويحد من التهريب وإهدار الموارد.

وشدد المهندس أحمد صبور  على أن نجاح التحرك الجاري سيمتد أثره إلى ترسيخ نموذج للتنمية التشاركية في المناطق الجنوبية، يقوم على تعاون مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية، وتحويل الموارد الطبيعية إلى فرص إنتاج واستثمار، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.

أحمد صبور مجلس الشيوخ الذهب الدهابة الموارد الطبيعية المجتمعات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

منتخب مصر

مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

أشرف سنجر: الهجوم السيبراني على المطارات الأمريكية يشبه الضربة العسكرية

صورة ارشيفية

الهلال الأحمر المصري : استمرار الدعم الإنساني لغزة وتجاوز التحديات بمعبر رفح

عداد الكهرباء

5 دقائق تكشف عطل عداد الكهرباء في منزلك.. خبير طاقة يوضح

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

فيديو

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد