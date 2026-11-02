يوسف الحسيني للتجار: لما الدولار ينخفض هل بتخفض أسعارك.. متقنعنيش إنك بتستورد العربيات طازة بطازة

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أنه كلما ارتفع سعر الدولار يتجه بعض التجار والمصنعين إلى رفع الأسعار في الأسواق.



وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" لما يجي الدولار ينخفض هل التجار والمصنعين بيخفضوا الأسعار بنفس وتيره رفعها ولا لأ ".



وأضاف يوسف الحسيني :" التجار والمصنعين بيرفعوا الأسعار مع ارتفاع أسعار الدولار وكأن البضاعة المتواجدة في المخازن جايبنها بسعر الدولار الجديد ولكنها مركونة في المخازن من فترة ".

وتابع يوسف الحسنيي:" مع ارتفاع سعر الدولار بنلاقي تصريحات من مختلف الماركات والمصنعين بيقولوا إنهم هيرفعوا الأسعار بسبب زيادة الدولار ".

واكمل يوسف الحسيني :" لما يجي الدولار ينخفض هل بتخفض أسعارك بنفس وتيرة رفعها ولا لآ .. متقنعنيش إنك بتستورد العربيات طازة بطازة أصل هيا مش فرن عيش ".

