صادرات الملابس الجاهزة المصرية تقفز 16% إلى 2.88 مليار دولار خلال 9 أشهر

حققت صادرات الملابس الجاهزة المصرية نموًا بنسبة 16% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتسجل نحو 2.883 مليار دولار، مقابل 2.481 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 402 مليون دولار، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النتائج المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتنفيذ مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وقال مرزوق: «وعدنا بنمو صادرات الملابس المصرية، ووفّينا بوعدنا بالأرقام»، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه النتائج جاء ثمرة رؤية واضحة وجهود متواصلة وشراكة فعالة مع الشركات والمصانع المصدرة.

وأضاف أن المؤشرات المحققة تؤكد قدرة صناعة الملابس الجاهزة المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق العالمية، وتلبية احتياجات المستوردين من حيث الجودة والكميات ومواعيد التسليم.

صادرات الملابس المصرية إلى إسبانيا تقفز 64%

وأوضح المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في تقريره الشهري عن أداء الصادرات حتى نهاية الربع الثالث من 2026، أن النمو المحقق جاء مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات المصرية في عدد من الأسواق الرئيسية، وفي مقدمتها إسبانيا، التي سجلت الصادرات إليها ارتفاعًا بنسبة 64% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.

وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق الإسبانية لتسجل 267 مليون دولار، مقابل 163 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بما يعكس تنامي حضور المنتج المصري في الأسواق الأوروبية.

الولايات المتحدة تتصدر الأسواق المستوردة للملابس المصرية

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة المصرية، بصادرات بلغت 1.082 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 979 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 10%.

كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا بنسبة 16% لتسجل 328 مليون دولار، مقابل 282 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى بريطانيا نموًا بنسبة 38% لتصل إلى 116 مليون دولار، مقارنة بنحو 84 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وشهدت أسواق أوروبية أخرى زيادة في وارداتها من الملابس الجاهزة المصرية، حيث سجلت الصادرات إلى هولندا 162 مليون دولار، مقابل 139 مليون دولار، وألمانيا 153 مليون دولار، مقابل 133 مليون دولار.

كما بلغت الصادرات إلى إيطاليا 68 مليون دولار، مقابل 55 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى فرنسا 62 مليون دولار، مقارنة بنحو 51 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.

صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 11% خلال سبتمبر

وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال سبتمبر 2026 نحو 337 مليون دولار، مقابل 304 ملايين دولار خلال سبتمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 11%، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

فاضل مرزوق: الاستثمارات المحلية عززت القدرات الإنتاجية والتصديرية

وقال المهندس فاضل مرزوق إن نمو الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يؤكد أن القطاع يسير في الاتجاه الصحيح، وأن زيادة الصادرات لم تكن مجرد مستهدفات معلنة، بل جاءت نتيجة عمل متواصل انعكس على مؤشرات الأداء الفعلية، سواء على مستوى إجمالي الصادرات أو التوسع في الأسواق الرئيسية.

وأضاف أن هذا الأداء جاء نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتحسن تنافسية المصانع، وزيادة قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الدوليين، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز وجود الشركات المصرية في الأسواق القائمة وفتح فرص جديدة أمام المصدرين.

وأشار إلى أن الاستثمارات المحلية لعبت دورًا مهمًا في تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للقطاع، من خلال دعم التوسع في الإنتاج ورفع قدرة المصانع على تلبية الطلب الخارجي، بما أسهم في تحقيق معدلات النمو المسجلة.

وأكد أن السوق الأوروبية تمثل إحدى الركائز الرئيسية لنمو صادرات الملابس الجاهزة المصرية، في ظل الفرص المتاحة لزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن القفزة المسجلة في الصادرات إلى إسبانيا تؤكد أهمية تكثيف الجهود التسويقية والتواصل مع المستوردين الدوليين.

المجلس التصديري يستهدف تجاوز صادرات الملابس 4 مليارات دولار

وشدد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة على مواصلة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات القطاع لتنويع الأسواق التصديرية، وجذب استثمارات جديدة، ورفع القدرات الإنتاجية، بما يدعم استمرار نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة ويعزز مساهمة القطاع في زيادة الصادرات الصناعية وتوفير فرص العمل.

وكشف مرزوق أن المجلس يستهدف تجاوز صادرات الملابس الجاهزة حاجز 4 مليارات دولار بنهاية عام 2026، من خلال البناء على النتائج المحققة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصدرة، بما يدعم ترسيخ مكانة الملابس الجاهزة المصرية في الأسواق العالمية.