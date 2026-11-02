يوسف الحسيني: الناس مش في دماغ التجار والمصنعين ومش فارق معاهم المواطن ببصلة

فتح الإعلامي يوسف الحسيني، النار على بعض التجار والمصنعيين الذين يرفعون الأسعار بشكل كبير وعندما ينخفض الدولار لا يخفضون الأسعار.



وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" الناس مش في دماغ التجار والمصنعين وومش فارق معاهم المواطن ببصلة ".



وأضاف يوسف الحسيني :" مبرر التجار والمصنعيين في رفع الأسعار هو ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع سعر الصرف".

وتابع يوسف الحسيني :" التجار والمصنعين بيرفعوا الأسعار مع ارتفاع أسعار الدولار وكأن البضاعة المتواجدة في المخازن جايبنها بسعر الدولار الجديد ولكنها مركونة في المخازن من فترة ".