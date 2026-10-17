يوسف الحسيني لأحزاب المعارضة والموالاة: عندنا 40 شهرًا هنعمل فيهم إيه؟

وجه الإعلامي يوسف الحسيني تساؤلاً إلى كافة القوى السياسية والأحزاب المصرية، بمختلف أطيافها المعارضة والموالية: “هنعمل إيه في الـ 40 شهرًا اللي جايين”.

وأضاف، الحسيني، خلال برنامجه “مساء جديد” المذاع على قناة المحور، أننا في ديسمبر 2030 الرئيس هيكون ترك السلطة قالها بنفسه بمنتهى الوضوح.. لم يكتفِ الرئيس بأنه يتحدث عن عدم تعديل الدستور ولكنه تحدث حتى عن تاريخ تركه لمقعد الرئاسة".

وتابع: المعارضة هتعمل إيه عندنا 40 شهرًا.. الموالاة عندنا 40 شهرًا هتعملوا إيه، ، مشددًا على أن هناك مسؤولية كبرى أمام الجميع في إشارة 106 أحزاب من أحزاب المعارضة والموالاة.