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وزير الحرب الأمريكي: إيران أمام خيارين توقيع اتفاق أو مواجهة الدمار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي: إيران أمام خيارين توقيع اتفاق أو مواجهة الدمار

وزير الحرب الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي
القسم الخارجي

صعّد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث لهجته تجاه إيران، محذرًا من أن طهران تواجه خيارين إما التوصل إلى اتفاق والتخلي عن طموحاتها النووية، أو مواجهة عمل عسكري مدمر قد تنفذه الولايات المتحدة في وقت قصير.

وقال هيجسيث، اليوم إن إيران مطالبة باتخاذ قرار بشأن التخلي عن طموحاتها النووية عبر المفاوضات، وإلا ستواجه ما وصفه بالدمار الذي تستطيع الولايات المتحدة إلحاقه بها، مؤكدًا أن واشنطن مستعدة للتحرك سريعًا إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أنه على طهران الاختيار بين التوصل إلى اتفاق على طاولة المفاوضات أو مواجهة تصعيد عسكري، في تصريحات تعكس استمرار الضغوط الأمريكية على إيران بشأن برنامجها النووي.

 جاءت تصريحات هيجسيث خلال حديثه أمام طلاب وضباط احتياط ومجندين في جامعة تينيسي، حيث اتهم إيران بالسعي إلى تطوير قدراتها الصاروخية التقليدية، بما يتيح لها ردع أي تحرك عسكري ضدها، بالتزامن مع استمرار طموحاتها النووية، وفق تعبيره.

واتهم طهران بتمويل جماعات مسلحة في المنطقة، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية تستهدف الحد من نفوذ إيران والضغط عليها لدفعها إلى تغيير مسارها.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وشروط أي اتفاق محتمل، في وقت تلوح فيه الإدارة الأمريكية بإمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية إذا لم تفضِ المساعي الدبلوماسية إلى تفاهم.

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إيران طهران واشنطن

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