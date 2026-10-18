نفاد بطاقات GeForce RTX 5090 من متاجر إنفيديا وسط أنباء عن وقف إنتاجها

أصبح الحصول على بطاقة الرسوميات GeForce RTX 5090 من إنفيديا أكثر صعوبة من أي وقت مضى، بعدما واجهت البطاقة، التي تعد من أقوى بطاقات الرسوميات في السوق، ارتفاعات حادة في الأسعار ونقصا شبه كامل في المعروض.

والآن، تشير مؤشرات جديدة إلى احتمال اختفائها من السوق الأمريكية، بالتزامن مع تقارير غير مؤكدة عن وقف إنتاجها.

وصنفت سلسلة متاجر Micro Center الأمريكية البطاقة الرائدة، المعتمدة على معمارية Blackwell، ضمن فئة المنتجات التي لا توفرها، باستخدام وصف Not Carried، كما نفد مخزون عدد كبير من فروعها، وأشار موقع Tom’s Hardware إلى أنه تواصل مع الشركة للحصول على تعليق بشأن هذه التطورات.

ويختلف تصنيف Not Carried عن مجرد نفاد المخزون، إذ يشير نفاد المخزون عادة إلى عدم توافر المنتج مؤقتا، مع توقع إعادة توفيره عند وصول شحنات جديدة من الشركة المصنعة. أما وصف لا يباع في المتجر، فيعني أن المنتج لم يعد ضمن قائمة المنتجات النشطة لدى بائع التجزئة، ما يشير إلى عدم توقع إعادة طرحه للبيع.

بطاقة الرسوميات GeForce RTX 5090

ورغم استمرار ظهور نسخ مخصصة من البطاقة، تنتجها شركات مثل أسوس وMSI وGigabyte، على موقع Micro Center، فإن التحقق من توافرها يكشف نفاد مخزون هذه الطرازات في جميع الفروع الفعلية للسلسلة.

ويعزز هذا النقص الواسع التكهنات بشأن توقف إنفيديا عن تصنيع GeForce RTX 5090، وإن لم يصدر تأكيد رسمي بذلك.

حزمة بسعر يقارب 11 ألف دولار



تعد بطاقة Asus GeForce RTX 5090 ROG Astral Edition 20 الاستثناء الأبرز، إذ لا تزال متاحة في معظم متاجر Micro Center بالولايات المتحدة، لكن الحصول عليها يتطلب شراء حزمة حصرية للاحتفال بالذكرى العشرين لعلامة Asus ROG، يبلغ سعرها نحو 11 ألف دولار.

وفي تطور آخر، أفاد أحد مستخدمي منصة ريديت بأنه شاهد موظفي Micro Center يزيلون جميع بطاقات GeForce RTX 5090 من أرفف المتجر في 9 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من انتشار تقارير وقف الإنتاج عبر الإنترنت، ووفقا لروايته، رفض مدير المتجر توضيح أسباب إزالة البطاقات عندما سأله عنها.

وأضاف المستخدم أنه كان يرغب في شراء بطاقة أسوس ProArt GeForce RTX 5090، لكن أحد الموظفين أخبره بأن البطاقة سحبت ويجري إرسالها إلى مكان آخر، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ورغم ذلك، لاحظ المستخدم وجود بطاقتين من طراز RTX 5090 على الرفوف، وطلب من الموظفين السماح له بشراء إحداهما.

ونظرا إلى السعر المرتفع للغاية لحزمة Asus ROG Astral Edition 20، اختار شراء بطاقة Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Stealth Ice، مشيرا إلى أن المتجر وافق على مطابقة سعرها مع السعر الأقل لبطاقة Asus ProArt GeForce RTX 5090.

وبحسب روايته، انتهى الموقف بإبلاغه من أحد الموظفين بأنه ربما اشترى آخر بطاقة RTX 5090 ستبيعها السلسلة.

إنفيديا تلتزم الصمت.. وتحويل الإنتاج إلى بطاقات احترافية احتمال قائم



حتى الآن، لم تصدر إنفيديا أي تعليق رسمي بشأن مصير GeForce RTX 5090، وعلى الرغم من التكهنات المتزايدة، لا تزال الشركة تعرض البطاقة على موقعها الرسمي بسعر يبدأ من 1999 دولارا، وهو السعر المعلن الذي أصبح من الصعب العثور على البطاقة به في السوق منذ فترة طويلة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن إنفيديا ربما أوقفت إنتاج البطاقة، لكن الشركة لم تعلن رسميًا إنهاء طرحها في الأسواق، ما يعني أن الحديث عن توقف الإنتاج لا يزال في إطار المعلومات غير المؤكدة.

ومن المحتمل أن يكون تحويل جزء من إنتاج شرائح GB202 المستخدمة في RTX 5090 إلى فئة المنتجات الاحترافية خيارًا أكثر ربحية للشركة، نظرا إلى هوامش الربح الأعلى في هذا القطاع.

وبدلا من تخصيص هذه الشرائح لبطاقات الألعاب، يمكن توجيهها إلى منتجات مثل RTX Pro 6000 Blackwell وRTX Pro 5500 وRTX Pro 5000، التي تستهدف سوق محطات العمل والاحتياجات الاحترافية.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن GeForce RTX 5090 تنتقل تدريجيا من موقع البطاقة الرائدة المخصصة للألعاب إلى منتج فائق الفئة يصعب العثور عليه، وسط استمرار الغموض بشأن مستقبل إنتاجها وتوافرها في الأسواق.