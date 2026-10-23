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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| إنفيديا تتحرك لمنع تمرد وكلاء الذكاء الاصطناعي.. تحديث iPadOS 27.2 يضيف ميزة جديدة لـ آيباد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لينوفو تفاجئ المستخدمين بخيارات جديدة في ThinkCentre M75t Gen 6
 

وسعت شركة لينوفو نطاق توافر حاسوبها المكتبي الجديد ThinkCentre M75t Gen 6 ليشمل أسواق منطقة اليورو والمملكة المتحدة وسنغافورة، بعد طرحه في وقت سابق من الشهر الجاري بعدد من أسواق أوقيانوسيا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا، مع إضافة خيارات جديدة للمكونات، أبرزها إمكانية تزويده ببطاقة الرسوميات المنفصلة AMD Radeon RX 6400.

ببطارية عملاقة تدوم حتى يومين.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo Y600
 

أعلنت شركة فيفو عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Vivo Y600 في السوق الصينية، والمقرر في 30 أكتوبر الجاري، مؤكدة تزويده ببطارية ضخمة سعة 10000 مللي أمبير، تقول إنها توفر عمر تشغيل يصل إلى يومين، في خطوة تستهدف المستخدمين الباحثين عن هواتف تدوم طويلا دون الحاجة إلى إعادة الشحن باستمرار.


بنظام جديد لإيقافهم.. إنفيديا تتحرك لمنع تمرد وكلاء الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة إنفيديا Nvidia، عن خطوات جديدة لتعزيز أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير بنية تقنية تهدف إلى منع وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ عمليات غير مصرح بها أو الخروج عن نطاق السيطرة، بالتزامن مع تعاونها مع شركة Agile Robots لتطوير تصميم مرجعي لروبوت بشري قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام.


تحديث iPadOS 27.2 يضيف ميزة جديدة لـ آيباد.. كيف تستخدمها؟

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث iPadOS 27.2 الأسبوع المقبل، حاملا مجموعة من المزايا الجديدة لأجهزة آيباد، من بينها إضافة ميزة تتيح استدعاء المساعد الذكي سيري مباشرة عند تحديد النصوص على الشاشة، في خطوة تنقل إحدى أدوات الإنتاجية المتاحة على أجهزة ماك إلى الأجهزة اللوحية.


ببطارية عملاقة وشحن سريع.. iQOO تكشف قدرات وحش الألعاب Neo 12 قبل إطلاقه

 

كشفت شركة آيكو iQOO، عن أول عينات الصور الرسمية الملتقطة بهاتفها الجديد iQOO Neo 12، قبل أيام من إطلاقه المرتقب في الصين يوم 28 أكتوبر الجاري، كما أكدت مواصفات البطارية وسرعة الشحن، في خطوة تستهدف تسليط الضوء على قدرات الهاتف في التصوير والألعاب وعمر التشغيل.

لو انتهت تحديثات هاتفك.. نظامان مجانيان قد يمنحانه عمرا جديدا

إذا توقف هاتفك الأندرويد عن تلقي تحديثات النظام، فهذا لا يعني بالضرورة أن الوقت قد حان لاستبداله، إذ تتيح أنظمة أندرويد المعدلة، المعروفة باسم Custom ROMs، تثبيت إصدارات أحدث من النظام على بعض الهواتف القديمة، إلى جانب توفير مزايا إضافية تتعلق بالخصوصية والأمان والتحكم في الجهاز.

واتساب يختبر تغييرا جديدا على أندرويد.. إليك كيف تعمل؟

يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، تغييرا جديدا في واجهة الاستخدام على هواتف أندرويد، يستهدف تحسين تجربة التنقل داخل التطبيق وتوفير مساحة أكبر لعرض المحادثات، من خلال شريط تنقل سفلي يتغير حجمه تلقائيا حسب اتجاه التمرير على الشاشة.

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