ببطارية عملاقة وشحن سريع.. iQOO تكشف قدرات وحش الألعاب Neo 12 قبل إطلاقه

كشفت شركة آيكو iQOO، عن أول عينات الصور الرسمية الملتقطة بهاتفها الجديد iQOO Neo 12، قبل أيام من إطلاقه المرتقب في الصين يوم 28 أكتوبر الجاري، كما أكدت مواصفات البطارية وسرعة الشحن، في خطوة تستهدف تسليط الضوء على قدرات الهاتف في التصوير والألعاب وعمر التشغيل.

كاميرا سوني بدقة 50 ميجابكسل وتقنيات تصوير متطورة

بحسب الشركة، يعتمد هاتف iQOO Neo 12 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تستخدم مستشعر Sony IMX921، مع دعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، التي تساعد على تقليل الاهتزازات وتحسين وضوح الصور.

وتقول آيكو إن تقنية التصوير الحيوي Bionic Imaging المستخدمة في الهاتف تهدف إلى إنتاج صور تحافظ على مظهر أقرب إلى ما تراه العين البشرية، إلى جانب وضع تصوير عالي الدقة يساعد على إظهار التفاصيل الدقيقة.

واستعرضت الشركة قدرات الكاميرا من خلال مجموعة من الصور الرسمية لإبراز قدرة المستشعر على التقاط التفاصيل في المشاهد المختلفة.

كما يوفر الهاتف ثلاثة أنماط فنية لتصوير البورتريه يمكن الوصول إليها بلمسة واحدة، وهي Positive وNegative وClear Blue، لمنح الصور مظهرا بصريا مختلفا بحسب تفضيلات المستخدم.

iQOO Neo 12

بطارية 9000 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 100 واط

في إعلان منفصل عبر منصة ويبو الصينية، أكدت آيكو أن هاتف Neo 12 سيأتي ببطارية Blue Ocean ضخمة سعة 9000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط.

وتعتمد البطارية على تقنية الأنود السيليكوني من الجيل الخامس، إلى جانب تقنية البطاريات شبه الصلبة من الجيل الثاني، مع كثافة طاقة تبلغ 916 واط ساعة لكل لتر، وفقا للشركة.

وتشير آيكو إلى أن البطارية قادرة على توفير ما يصل إلى 11.6 ساعة من اللعب بألعاب ساحة المعركة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت MOBA، أو تشغيل مقاطع الفيديو القصيرة بصورة متواصلة لمدة تصل إلى 29.9 ساعة.

ويدعم الهاتف أيضا تقنية Global Direct Drive Power Supply 2.0، وهي ميزة للشحن المباشر أثناء الاستخدام، تتيح تشغيل الألعاب والملاحة ومشاهدة الفيديو خلال توصيل الهاتف بالشاحن، بهدف تقليل الحرارة والحد من تدهور البطارية على المدى الطويل.

شاشة 185 هرتز ومعالج رائد للألعاب

أما بقية المواصفات، فتشير تسريبات نشرها المسرب المعروف Digital Chat Station إلى أن الهاتف سيضم شاشة مسطحة مقاس 6.83 بوصة، بدقة 2K+ ومعدل تحديث يصل إلى 185 هرتز، مع استخدام مادة الإضاءة pTSF من شركة Visionox.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب شريحة Q3 المخصصة لتحسين أداء الألعاب، مع مروحة تبريد نشطة ومكبرَي صوت متماثلين من نوع 1511.

ومن المقرر أن تكشف شركة آيكو رسميا عن هاتف Neo 12 في الصين يوم 28 أكتوبر، على أن يبدأ بيعه عقب انتهاء حدث الإطلاق مباشرة.