ترأس اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بمقر الحي؛ للوقوف على أبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه أهالي نطاق الحي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بضرورة انتظام عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، والاستماع المباشر إلى شكواهم والعمل على حلها في إطار اللوائح والقوانين.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة 17 طلباً وشكوى مقدمة من المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والميدانية، حيث وجه رئيس الحي بسرعة فحص كل الطلبات واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتذليل العقبات وحل المشكلات جذرياً، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الإدارات المعنية والتنفيذية بالحي.

وأكد اللواء أحمد ثابت أن أجهزة الحي تعمل على قدم وساق لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية لكل الشكاوى الواردة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق رضا المواطنين وفقاً للضوابط القانونية.