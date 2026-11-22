أعلن مهرجان ألترناتيفا السينمائي فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في دورته الرابعة، المقرر إقامتها بالقارة الأفريقية أواخر عام 2027، في خطوة تعكس التوسع الدولي للمهرجان ودوره في دعم صناعة السينما ذات التأثير المجتمعي.

ويستقبل المهرجان الأفلام الروائية الطويلة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بينما يخصص فئة الأفلام القصيرة لصناع السينما الأفارقة، مع رصد جوائز إجمالية بقيمة 120 ألف دولار، موزعة على سبع جوائز رئيسية.

ويستمر التقديم حتى الأول من مارس 2027، دون فرض أي رسوم للمشاركة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الدولة والمدينة المستضيفتين للفعاليات.

وأكدت ليزا سورجانوفا، رئيسة المهرجان، أن الانتقال إلى أفريقيا يمثل مرحلة جديدة لتعزيز التعاون السينمائي الدولي، وإتاحة فرص أكبر أمام المواهب الإبداعية، مشيرة إلى التنوع الثقافي والفني الذي تتمتع به القارة.

ويتيح المهرجان للمشاركين فرصًا للتواصل مع المنتجين والخبراء، وبناء شراكات مهنية جديدة، إلى جانب الاستفادة من منصة توزيع غير ربحية تستهدف وصول الأفلام ذات التأثير المجتمعي إلى جمهور عالمي أوسع.

كانت الدورة السابقة، التي استضافتها مدينة ميديلين الكولومبية، قد استقطبت 11 ألف مشارك، بمشاركة 107 ضيوف دوليين وأكثر من 60 شريكًا، فيما تلقى المهرجان 1831 فيلمًا من 55 دولة.

ويتضمن برنامج الدورة المقبلة عروضًا سينمائية وجلسات نقاشية وفعاليات مهنية، إلى جانب حفل توزيع الجوائز، مع تحمل الجهة المنظمة تكاليف سفر وإقامة مخرجي الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية.

ويعكس انتقال المهرجان إلى أفريقيا تنامي الاهتمام الدولي بالاقتصاد الإبداعي، وفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج السينمائي، بما يعزز فرص التعاون الثقافي والاستثمار في المواهب الفنية بالقارة.