سادت حالة من الخزن بين الأهالي بمنطقة نجع عيت مطير في بنجر السكر، عقب انقلاب تروسيكل كان يستقله 4 فتيات من طالبات المدارس، وسقوطه في مياه إحدى الترع بالمنطقة.

مناشدة للغطاسين

وتضمنت استغاثة أطلقها الأهالي مناشدة عاجلة لفرق الإنقاذ والغطاسين والأجهزة المعنية بسرعة التوجه إلى موقع الحادث، مؤكدين أن الفتيات لم يتم إخراجهن من المياه حتى وقت إطلاق الاستغاثة.

وطالب الأهالي بتكثيف جهود البحث والإنقاذ وسرعة التدخل للتعامل مع الحادث، داعين المواطنين إلى نشر الاستغاثة والمساعدة في وصولها إلى الجهات المختصة.