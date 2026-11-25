تباين في أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 25 نوفمبر في الأسواق، بين ارتفاعات وانخفاضات، حيث سجل أكبر ارتفاع اليوم في سعر زيت عباد الشمس، بعد زيادة قدرها 5.72 جنيه، بينما سجل أكبر انخفاض في سعر العدس المعبأ، بعد انخفاض قدره 5.18 جنيه، في حين استقر سعر الأرز المعبأ عند 34.97 جنيه للكيلو دون أي تغيير.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم 121.99 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.41 جنيه

سجل سعر البيضة البيضاء الواحدة اليوم 4.85 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.08 جنيه

سجل سعر البيضة الحمراء الواحدة اليوم 4.94 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.06 جنيه

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة اليوم 139.34 جنيه، بعد زيادة قدرها 1.88 جنيه

سجل سعر البيضة البلدي الواحدة اليوم 5.30 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.05 جنيه

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل سعر السكر المعبأ اليوم 34.59 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 0.19 جنيه

سجل سعر المكرونة المعبأة اليوم 29.18 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 0.02 جنيه

سجل سعر المكرونة المعبأة 400 جرام اليوم 24.77 جنيه، بعد انخفاض قدره 4.43 جنيه

سجل سعر العدس المعبأ الصحيح اليوم 63.75 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 5.18 جنيه

سجل سعر العدس الأصفر المعبأ اليوم 69.14 جنيه للكيلو، بعد انخفاض قدره 0.36 جنيه

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر الفول المعبأ اليوم 62.32 جنيه للكيلو، بعد زيادة قدرها 0.16 جنيه

سجل سعر الدقيق المعبأ اليوم 27.76 جنيه للكيلو، بعد زيادة قدرها 0.51 جنيه

سجل سعر زيت عباد الشمس اليوم 111.20 جنيه للتر، بعد زيادة قدرها 5.72 جنيه

سجل سعر المكرونة السائبة اليوم 27.56 جنيه للكيلو، بعد زيادة قدرها 0.21 جنيه

سجل سعر الفول المعبأ المجروش اليوم 61.88 جنيه للكيلو، بعد زيادة قدرها 0.34 جنيه

سجل سعر شاي العروسة 40 جم اليوم 10.92 جنيه للعبوة، بعد زيادة قدرها 0.10 جنيه

سجل سعر شاي ليبتون 40 جم اليوم 12.96 جنيه للعبوة، بعد زيادة قدرها 0.13 جنيه

سجل سعر زيت الذرة اليوم 131.72 جنيه للتر، بعد زيادة قدرها 2.37 جنيه

سجل سعر الشاي اليوم 240.72 جنيه للكيلو، بعد زيادة قدرها 1.40 جنيه