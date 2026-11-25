أفادت صحيفة (التايمز) البريطانية، اليوم /الأربعاء/، بأن سلاح الجو الملكي البريطاني ينقل طائراته ليلاً إلى حظائر وملاجئ محصنة لحمايتها من تهديدات محتملة قد تشكلها الطائرات المسيّرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خططًا جارية لنشر شبكات مضادة للطائرات المسيرة فوق الطائرات المعرضة للخطر.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية - في بيان - "نأخذ أمن قواعدنا ومعداتنا وأفرادنا على محمل الجد، ونعمل دائمًا على التكيف لمواجهة أي تهديدات محتملة".

وقد وقعت مؤخراً حوادث في قواعد عسكرية في بريطانيا يبدو أنها مرتبطة بإيران، على الرغم من نفي طهران أي صلة لها بهجمات محددة في بريطانيا.

وجاء هذا الرد بعد أيام من قيام الولايات المتحدة بنقل طائرات التزود بالوقود من إحدى القواعد الجوية البريطانية إلى قاعدة "لاكينهيث" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد أيام من رصد نشاط مشتبه به لطائرات مسيرة غير مصرح بها هناك، وذلك ضمن سلسلة تحركات أوسع لإعادة تموضع الطائرات العسكرية الأمريكية في بريطانيا وأوروبا على خلفية مخاوف أمنية مرتبطة بإيران.

وتعد قاعدة "لاكينهيث" الجوية مقرًا للجناح المقاتل 48، المعروف أيضًا باسم "جناح ليبرتي"، الذي يضم ما يقرب من 7000 فرد في الخدمة الفعلية، مما يجعلها أكبر قاعدة مقاتلات أمريكية في أوروبا.