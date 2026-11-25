كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تحركات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات حادث الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

رئيس الوزراء يتابع علاج مصابي حريق الوراق ويوجه بدعم أسر الضحايا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، إن الدكتور مصطفى مدبولي أجرى عددًا من الاتصالات مع الوزراء المعنيين لمتابعة تطورات الحادث والوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته.

وأوضح أن رئيس الوزراء تواصل مع وزير الصحة لمتابعة الخدمات الإسعافية والطبية المقدمة للمصابين، والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، في إطار متابعة التعامل الطبي مع الحالات الناتجة عن الحادث.

وأضاف أن مدبولي أجرى اتصالًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة إجراءات تقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا الحريق، ومساندتهم في مواجهة تداعيات الحادث.

وتأتي هذه الاتصالات في إطار متابعة الحكومة للحادث، والوقوف على احتياجات المصابين وأسر المتوفين، والتنسيق بين الوزارات المعنية لتوفير الخدمات الطبية والإسعافية، إلى جانب تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني لأسر الضحايا.