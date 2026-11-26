استقبلت وزارة التنمية المحلية والبيئة، وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي، برئاسة الدكتور موكيتسي ماجورو، رئيس بعثة الآلية ورئيس وزراء ليسوتو السابق، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للآلية، والسفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، ولأمانة اللجنة الوطنية بوزارة الخارجية والرئيس التنفيذي لسكرتارية اللجنة الوطنية مينا مكارى.

وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي

وكان في استقبال الوفد عدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، وهم السفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، واللواء أحمد الصيفي، مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي، والدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، واللواء صبحي عامر، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وقام وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بزيارة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على المهام التي يقوم بها المركز، كما تعرف الوفد على بعض ملفات العمل والجهود التي تقوم به الوزارة في عدد من المجالات.

وخلال الاجتماع، نقلت قيادات الوزارة تحيات وتقدير الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة للوفد الأفريقي، مرحبين بهم خلال زيارتهم الرسمية للقاهرة في إطار مراجعة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في مجال الإصلاح الإداري في مصر، مؤكدين أهمية تلك الزيارة والتي تعزز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية.

وخلال اللقاء، استعرض قيادات الوزارة عدد من ملفات العمل المختلفة من بينها جهود وأنشطة الوزارة في ملف بناء القدرات وتأهيل الكوادر من مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالإضافة إلى جهود تأهيل وتدريب الكوادر المحلية الأفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

كما تم استعراض جهود الوزارة في ملفات التحول الرقمي والحوكمة والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وكذا أبرز التطبيقات الرقمية المستخدمة ومنظومة العمل للربط بين الوزارة والمحافظات عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وسلامة العامة وغرفة العمليات والأزمات بالوزارة.

من جانبهم، أشاد وفد الآلية الأفريقية بجهود الدولة المصرية في الكثير من الملفات، والتزام مصر بإنجاح المراجعة المستهدفة، مؤكدين حرص الآلية على توثيق التعاون مع مصر والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المؤسسات الوطنية وتعزيز كفاءتها.